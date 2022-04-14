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    • Memur
    • 15.04.2022 09:56
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    • 15.04.2022 09:56
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    OGM 5.000 personel alımı başvuru şartları neler? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR OGM BAŞVURU EKRANI

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak. Peki, OGM 5000 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İŞKUR OGM BAŞVURU EKRANI: OGM 5.000 personel alımı başvuru şartları neler?

    OGM 5000 personel alımı başvurularına ilişkin detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Başvuruda bulunmamış adaylar Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak olan personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. OGM 5000 personel alımı kapsamında Orman İşçisi, Fidanlık ve Bahçıvan işçisi, Aşçı, İtfaiyeci, İşletme elektronik bakımcısı gibi kadrolara istihdam sağlayacak. İŞKUR üzerinden alınan başvurulara ilişkin şartlar merak edildi. Peki, OGM 5000 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    OGM 5000 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

    GENEL ŞARTLAR

    1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

    2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

    7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

        9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        OGM 5000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ ŞEKLİ VE TARİHLERİ

        Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.
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        Haberler Memur OGM 5.000 personel alımı başvuru şartları neler? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR OGM BAŞVURU EKRANI
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