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    • Memur
    • 13.04.2022 14:27
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    • 13.04.2022 14:27
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alımı yapacak!

    Son dakika haberi... Memur olmak isteyen binlerce kişi her gün kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladığı ilanları yakından takip ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alım ilanı iş arayanlar için yeni fırsat oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada alıma ilişkin detaylara yer verildi. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Turizm Bakanlığı’ndan 149 sözleşmeli personel alımı

    Kamu kurum ve kuruluşları hemen hemen her hafta yeni alım ilanları yayınlıyor. Binlerce aday da bu ilanları yakından takip ederek araştırmalar yapıyor. Son ilanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının 149 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti. Adaylar ilanla ilgili araştırmalara başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Hangi görevde bulunacaklar? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanına başvuru tarihi ne zaman? İlanla ilgili tüm detayları Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için derledi.

    İşte Bakanlığın ilanı

    Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

    1. GENEL ŞARTLAR

    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    1. Türk Vatandaşı olmak

    2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

    5. Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    2. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

    A- ŞOFÖR (ŞFR-1)

    Şoför pozisyonunda 14 sözleşmeli personel alınacaktır

    Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

    2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Otobüs Kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) bölümlerinden mezun olmak,

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

    D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

    Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

    Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

    Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Afyonkarahisar (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Edirne (1), İstanbul (2), İzmir (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Uşak (1)

        B- ŞOFÖR (ŞFR-2)

        Şoför pozisyonunda 40 sözleşmeli personel alınacaktır

        Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

        1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

        2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

        3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

        Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

        Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

        Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

        Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Ardahan (1), Bartın (1), Batman (1), Bingöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muş (1), Nevşehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1), Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

        C- ŞOFÖR (ŞFR-3)

        Şoför pozisyonunda 10 sözleşmeli personel alınacaktır.

        Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

        1-Lise ve dengi okul mezun olmak,
        2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

        3- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

        4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        5- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

        Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

        Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): Ankara (7), İstanbul (3),

        D- TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ)

        Temizlik personeli pozisyonunda 82 sözleşmeli personel alınacaktır

        Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

        1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

        2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

        3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

        4- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

        Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Amasya (1), Ankara (5), Ardahan (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kocaeli (1), Konya (3), Kütahya (1), Mardin (8), Mersin (2), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Osmaniye (1), Rize (1), Samsun (3), Siirt (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Van (2), Yozgat (2).

            D- BAHÇIVAN (BHCVN-1)

            Bahçıvan pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır

            Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

            2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden mezun olmak veya herhangi bir Önlisans programından mezun olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

            Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

            Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): Ankara (1)

            E- BAHÇIVAN (BHCVN-2)

            Bahçıvan pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır

            Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

            Tarım/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek.

            Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

            Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

            Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

            3. DİĞER HUSUSLAR

            Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

            Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.

            Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

            Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır.

            4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

            Başvurular elektronik ortamda 25/04/2022-09/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

            Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

                BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

                Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

                Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

                İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

                Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

                Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

                Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

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                Haberler Memur Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alımı yapacak!
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