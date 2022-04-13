Adalet Bakanlığı Çalışanları Dikkat! Bakanlık yer değiştirme duyurularını yayınladı

İşte Bakanlığın duyurusu:

Yazı Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 22/A ve 22/C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin başvurular 12/04/2022 Salı günü başlayıp, 19/04/2022 Salı günü 23:59:59 itibarıyla sona erecektir.



Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.



Kadrolu personelin isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.



UYAP Personel Merkezi Nakil Sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.