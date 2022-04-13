İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin bilgisayar programcılığı branşında görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi

13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

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