PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO eğitim sonu sınavları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. PMYO eğitim sonu sınavına katılacak adaylar tarafından ' PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorularına yanıt aranıyor. Haberimizde PMYO bitirme sınavı, mülakatı hakkında gerekli bilgileri derledik. İşte tüm detaylar!
PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?
03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
29-30 Eylül 2021 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.
PMYO EĞİTİM SONU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
PMYO eğitim sonu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı.