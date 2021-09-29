PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PMYO eğitim sonu sınavı (bitirme mülakatı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI ELENENLER

POMEM eğitim sonu sınavından 70 puan altı alan adaylar elenmiş sayılır ve ataması gerçekleştirilmez. Polislik eğitim sonu sınavından başarısız sayılan adaylar 60 gün içinde, Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekir.

Bu sınavda adayların;

• Mesleki bilgi düzeyi,

• Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

• Özgüveni, ikna kabiliyeti, ve inandırıcılığı,

• Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Adayların başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. PMYO eğitim sonu sınavı elenenler de benzer şekilde sürece tabi tutulurlar. POMEM öğrencilerinden farkı yoktur.

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI BAŞARISIZ SAYILMA

5 mülakat komisyonu tarafından üstte belirtilen kriterlere bağlı değerlendirme yapılır. POMEM öğrencisine kutu içerisinden çektirilen soruya cevap vermesi beklenir. Üstte belirtilen kriterlere uygun olarak değerlendirilerek yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen puan 70 altında olduğu takdirde aday "başarısız" sayılır ve ataması gerçekleştirilmez.

POMEM eğitim sonu sınavına kuruma itiraz edilemez. Bu kararlar için sadece İdare Mahkemesine dava açılabilir.