Sahra Işık ile 7 yıllık evliliğini bitirmişti! İdris Aybirdi'nin Seray Kaya ile aşkı da bitti
Survivor ile tanınan Sahra Işık'la 7 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra gönlünü oyuncu Seray Kaya'ya kaptıran İdris Aybirdi, magazin gündemine damga vurmuştu. Ekim ayında aşklarını ilan eden ikiliden sürpriz ayrılık haberi geldi. Çiftin ayrılık tarihine ilişkin detay da ortaya çıktı.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık ile yaklaşık 7 yıllık evliliğini noktalayan iş insanı İdris Aybirdi, boşanmanın ardından oyuncu Seray Kaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ekim ayında birlikteliklerini ilan eden çiftten bu kez ayrılık haberi geldi.
7 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ancak çiftin yaklaşık 7 yıl süren evliliği bu yıl tek celsede sona ermiş, boşanmanın ardından yapılan açıklamalar magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.
ALDATMA İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU
Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini "Kızılcık Şerbeti" dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüştü. Aybirdi ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER
Boşanmanın ardından İdris Aybirdi, geçtiğimiz ekim ayında Seray Kaya ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne sermişti. İkilinin aşkını ilan etmesi, boşanma sürecinde gündeme gelen tartışmaları yeniden alevlendirmişti.
AŞKLARI KISA SÜRDÜ
Magazin gündeminde çok konuşulan birliktelikten ayrılık haberi geldi. tv100 Magazin Hattı'ndan İbrahim Savun'un özel haberine göre, Seray Kaya ile İdris Aybirdi'nin aşkı kısa sürdü.
3 HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLAR
İkilinin yaklaşık üç hafta önce karşılıklı anlaşarak ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi. Ekim ayında aşklarını duyuran çiftin yollarını ayırdığı haberi magazin gündemine yansıdı.