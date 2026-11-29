Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık ile yaklaşık 7 yıllık evliliğini noktalayan iş insanı İdris Aybirdi, boşanmanın ardından oyuncu Seray Kaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ekim ayında birlikteliklerini ilan eden çiftten bu kez ayrılık haberi geldi.

7 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin yaklaşık 7 yıl süren evliliği bu yıl tek celsede sona ermiş, boşanmanın ardından yapılan açıklamalar magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.