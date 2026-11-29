Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın cezaevine girdi! Restoranındaki olay gündem olmuştu
Evliliklerinde yaşadıkları krizlerle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, son dönemde sessizliğe bürünmüştü. Aydın'ın cezaevine girdiği ortaya çıkarken Etiler'deki restoranına yönelik şikayetler ve geçmişte hakkında açılan davalar yeniden gündeme geldi.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile eşi Muhammet Aydın, evliliklerinde yaşadıkları krizlerle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Defalarca ayrılıp barışan, sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarıyla dikkat çeken çift, son dönemde sessizliğe bürünmüştü.
Çiftin sessizliğinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muhammet Aydın'ın hakkında açılan davalar nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Haziran ayında Etiler'deki restoranına yönelik yüksek hesap şikayetleri nedeniyle gözaltına alınan Muhammet Aydın, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Aydın hakkında aynı dönemde "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
RESTORANINDA YÜKSEK HESAP KRİZİ
Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş'ın Etiler Mahallesi'ndeki restoranda meydana gelmişti.
Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana götürdüğünü ve burada yüksek hesaplarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek şikayetçi olmuştu.
FERDİ TAYFUR'UN DAMADI GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şikayetler üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi.
Kadınların restoran çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında olayı organize ettiği belirtilen Burak A. (38) ile restoranın sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı.
KAMERA KAYIT CİHAZI ORTADAN KAYBOLDU
Olaydan bir gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelemek üzere restorana giden polis ekipleri, kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kablolarının söküldüğünü tespit etti.
Restoran çalışanları ise cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü.
Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da işlem yapıldı.