RESTORANINDA YÜKSEK HESAP KRİZİ Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş'ın Etiler Mahallesi'ndeki restoranda meydana gelmişti.

Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana götürdüğünü ve burada yüksek hesaplarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek şikayetçi olmuştu.

FERDİ TAYFUR'UN DAMADI GÖZALTINA ALINMIŞTI Şikayetler üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların restoran çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında olayı organize ettiği belirtilen Burak A. (38) ile restoranın sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı.