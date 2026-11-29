DAVA AÇILDI Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede tüm deliller değerlendirildi. Zanna'nın mesajlarındaki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını oluşturduğu ve hakkında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olduğu için taraflar arasında önce uzlaştırma yoluna gidildi. Ancak bu girişimden sonuç çıkmadı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA Bunun üzerine ünlü şef hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcılıkta ifade veren Tuğçe Demirbilek, eski eşinin yazışmalarda kendisini, çocuğu hasta olduğu halde doktora götürmemekle suçladığını anlattı.

Demirbilek, eski eşinin kendisine ağır sözler sarf ederek hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.