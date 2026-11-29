Esra Bilgiç'in pozuyla 51 yıllık Yeşilçam nostaljisi! Türkan Şoray benzerliği çok konuşuldu
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Esra Bilgiç, son paylaşımıyla takipçilerini 51 yıl öncesine götürdü. Ünlü oyuncunun beyaz kürklü pozu, Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın hafızalara kazınan film sahnesiyle yan yana getirildi. Ortaya çıkan benzerliğe yorum yağdı.
Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturdu.
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre beyaz tüylü kapüşonu ve doğal makyajıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun bu karesi, hayranlarını geçmişe götürdü.
BİREBİR AYNI
Daha önce de yüz hatları ve bakışlarıyla sık sık Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'a benzetilen Esra Bilgiç'in bu kez yakaladığı uyum "bu kadarına da pes" dedirtti.
TAKİPÇİLERİNİ 51 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ
Sosyal medya kullanıcıları, Bilgiç'in son fotoğrafını Türkan Şoray'ın 1975 yılında başrolünü oynadığı 'Acele Koca Aranıyor' filmindeki ikonik beyaz kürklü sahnesiyle yan yana getirdi.
DİKKAT ÇEKEN KÜRK DETAYI
İri gözleri, kavisli kaşları ve beyaz kürk detayıyla adeta bir zaman yolculuğunu andıran o kolaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
"AYNI SAHNE YENİDEN ÇEKİLMİŞ GİBİ"
Takipçileri iki ünlü ismin yan yana getirildiği karelerin altına, "Aynı sahne yeniden çekilmiş gibi" ve "Güzellikleri birebir kopya" şeklinde yorumlar yağdırdı.