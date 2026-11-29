Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre beyaz tüylü kapüşonu ve doğal makyajıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun bu karesi, hayranlarını geçmişe götürdü.

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Esra Bilgiç , sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme oturdu.

Esra Bilgiç'in son pozu Türkan Şoray'ı hatırlattı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BİREBİR AYNI

Daha önce de yüz hatları ve bakışlarıyla sık sık Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'a benzetilen Esra Bilgiç'in bu kez yakaladığı uyum "bu kadarına da pes" dedirtti.