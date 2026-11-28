12 gündür hastanede tedavi altındaydı: Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu son durumu paylaştı
Safra kesesindeki taş nedeniyle 12 gündür hastanede tedavi altında tutulan 62 yaşındaki sanatçı Yavuz Bingöl taburcu edildi. Sanatçının eşi Nilşah Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl'ün henüz operasyon geçirmediğini ve ameliyatın 4 hafta sonra yapılacağını duyurdu.
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorununun ardından 12 gün boyunca hastanede gözetim altında tutuldu.Tedavi süreci boyunca sanatçıyı yalnız bırakmayan ve 2024 yılında evlendiği eşi Nilşah Ağaoğlu, taburcu olduklarını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.
Destek mesajları ileten sevenlerine teşekkür eden Nilşah Ağaoğlu, Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuna ve operasyon takvimine dair bilgi verdi.
Ağaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Arayan, soran, gelen, gelemeyen; 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyatı hâlâ olamadı, 4 hafta sonra."
AMELİYATI ENFEKSİYON DEĞERLERİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
62 yaşındaki Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastanede tedavi altına alınmış ve ameliyat edilmesine karar verilmişti.
19 Kasım'da yapılması öngörülen operasyon, yapılan son değerlendirmelerin ardından ileri bir tarihe bırakılmıştı.
Bingöl'ün menajeri Erden Demir, yaptığı açıklamada sanatçının ameliyat edilebilmesi için enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtmişti. Demir, operasyonun bu gerekçeyle iki gün daha ertelendiğini ve tedavinin hastanede sürdüğünü aktarmıştı.