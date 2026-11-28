19 Kasım'da yapılması öngörülen operasyon, yapılan son değerlendirmelerin ardından ileri bir tarihe bırakılmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Bingöl'ün menajeri Erden Demir, yaptığı açıklamada sanatçının ameliyat edilebilmesi için enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini belirtmişti. Demir, operasyonun bu gerekçeyle iki gün daha ertelendiğini ve tedavinin hastanede sürdüğünü aktarmıştı.

Yavuz Bingöl