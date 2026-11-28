Sahne heyecanını binlerce minik izleyiciyle buluşturan Azra Akın, çocuk oyununda ulaştıkları noktayı Maslak'ta dile getirdi. Oyuncu, hem projedeki başarısıyla hem de gözlerden uzak sürdürdüğü aile yaşamıyla gündeme geldi.

Önceki gün Maslak'ta bulunan Azra Akın, uzun zamandır hayalini kurduğu çocuk oyununu izleyicilerle buluşturmanın sevincini paylaştı. Oyunun ulaştığı gösterim sayısına ve çocuklarla kurulan bağa dikkat çeken Akın, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

MAHREMİYET ÇİZGİSİNİ KORUYOR

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, evlilik hayatında kameralardan uzak bir çizgi izlemeyi tercih ediyor. Çift, 2018 yılında oğulları Demir'in doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.