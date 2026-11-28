Hayali gerçek oldu! Tescilli güzel Azra Akın çocuk oyununda 100'ü aşkın gösterime ulaştı
Tescilli güzel Azra Akın, önceki gün Maslak'ta çocuk oyunuyla 100'ü aşkın gösterim gerçekleştirdiklerini ve binlerce çocuğa ulaştıklarını açıkladı.
Sahne heyecanını binlerce minik izleyiciyle buluşturan Azra Akın, çocuk oyununda ulaştıkları noktayı Maslak'ta dile getirdi. Oyuncu, hem projedeki başarısıyla hem de gözlerden uzak sürdürdüğü aile yaşamıyla gündeme geldi.
Önceki gün Maslak'ta bulunan Azra Akın, uzun zamandır hayalini kurduğu çocuk oyununu izleyicilerle buluşturmanın sevincini paylaştı. Oyunun ulaştığı gösterim sayısına ve çocuklarla kurulan bağa dikkat çeken Akın, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:
"Uzun zamandır hayalini kurduğum çocuk oyunumuzla 100'ü aşkın gösterim gerçekleştirdik ve binlerce çocuğa ulaştık."
MAHREMİYET ÇİZGİSİNİ KORUYOR
2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, evlilik hayatında kameralardan uzak bir çizgi izlemeyi tercih ediyor. Çift, 2018 yılında oğulları Demir'in doğumuyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
İKİNCİ ÇOCUKLARI ARYA 2024'TE DOĞDU
Sosyal medya hesaplarında çocuklarına yer vermeyen ve aile mahremiyetine hassasiyet gösteren Azra Akın, 2024 yılında kızı Arya'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez annelik heyecanını tattı.