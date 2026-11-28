Yıllar sonra özel hayatıyla gündemde: 78 yaşındaki Fuat Güner kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi
MFÖ grubunun kurucu üyelerinden 78 yaşındaki Fuat Güner, akşam katıldığı etkinlikte kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülendi. Sanatçı ve sevgilisi etkinlikte kameralara birlikte poz verdi.
Müzik çalışmalarıyla tanınan Fuat Güner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Akşam saatlerinde bir etkinliğe katılan 78 yaşındaki müzisyen, objektiflerin karşısına sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile geçti.
Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre, kendisinden 35 yaş küçük olan Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülenen Fuat Güner, etkinlik alanında kameralara poz verdi. İkilinin arasındaki yaş farkı ise kısa sürede gündem oldu.
FUAT GÜNER KİMDİR?
1 Nisan 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fuat Güner, MFÖ'nün kurucu üyelerinden biri olarak Türk müziğinde önemli bir yer edindi. Grupta gitar çalan sanatçının Mazhar Alanson ile olan dostluğu, MFÖ'nün kuruluşundan yıllar öncesine uzanıyor.
MFÖ'NÜN KURULUŞ SÜRECİ VE ÖNE ÇIKAN ALBÜMÜ
Adını Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un isimlerinin baş harflerinden alan MFÖ'nün geçmişi 1960'lı yıllara dayanıyor. 1960'lı yıllarda tanışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e Özkan Uğur'un katılmasıyla grup üçlü olarak müzik hayatına devam etti.
Grup, 1984 yılında yayımladığı "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümüyle çıkış yaptı. Bu albümde yer alan "Ele Güne Karşı", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Güllerin İçinden" ve "Bodrum" parçaları grubun kariyerinde öne çıkan eserler arasında bulunuyor.