Müzik çalışmalarıyla tanınan Fuat Güner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Akşam saatlerinde bir etkinliğe katılan 78 yaşındaki müzisyen, objektiflerin karşısına sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile geçti.

Fuat Güner ve sevgilisi Yasemin Gezeroğlu. Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre, kendisinden 35 yaş küçük olan Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülenen Fuat Güner, etkinlik alanında kameralara poz verdi. İkilinin arasındaki yaş farkı ise kısa sürede gündem oldu.