"Hercai", "Veliaht" ve "Kaderimin Oyunu" gibi dizilerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu, Sandra Pestemalciyan ile olan uzun süreli ayrılığının ardından bir dönem kalbini aşka kapatmıştı. Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile yeni bir birlikteliğe başlayan Akın Akınözü, mayıs ayında katıldıkları etkinlikte ilişkilerini kamuoyuna göstermişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BİRİNCİ YILLARINI ROMANTİK KARELERLE KUTLADILAR

Birlikteliklerinin birinci yılını dolduran çiftten Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle çekilmiş romantik fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlamıştı. Uzunoğlu paylaşımına, "Neredeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" notunu düşerken Akın Akınözü de ona "İyi ki..." diyerek karşılık vermişti.

Akın Akınözü