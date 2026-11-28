Birinci yıllarını romantik karelerle kutlamışlardı! Akın Akınözü'ne sorulan "Evlilik planınız var mı?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Bir yıldır birlikte olan oyuncu Akın Akınözü ile moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu cephesinde evlilik sorusu gündeme geldi. Katıldığı bir dernek davetinde konuşan 35 yaşındaki Akın Akınözü, evlilik planlarına ilişkin soruya içtenlikle yanıt verdi.
Ekranların sevilen yüzlerinden Akın Akınözü, özel hayatında moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile yaşadığı birliktelikle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. İkilinin birinci yıl dönümünü geride bırakmasının ardından Akın Akınözü, ilişkilerinin geleceğine dair soruları yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde bir derneğin düzenlediği davete katılan Akın Akınözü, basın mensuplarının evlilik planlarına yönelik sorusuyla karşılaştı. Evliliğe dair düşüncelerini paylaşan oyuncu, konuya temkinli ama sıcak bir yaklaşımla cevap verdi.
"İLLAKİ DÜŞÜNCESİ VAR TABİİ"
Davette yöneltilen "Evlilik planınız var mı?" sorusuna samimi yanıt veren Akın Akınözü, geleceğe dair ihtimali dışlamadı. Ünlü oyuncu, "İllaki düşüncesi var tabii. Ama bu işler kısmet" ifadelerini kullandı.
AŞKLARINI MAYISTA DUYURMUŞLARDI
"Hercai", "Veliaht" ve "Kaderimin Oyunu" gibi dizilerle tanınan 35 yaşındaki oyuncu, Sandra Pestemalciyan ile olan uzun süreli ayrılığının ardından bir dönem kalbini aşka kapatmıştı. Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile yeni bir birlikteliğe başlayan Akın Akınözü, mayıs ayında katıldıkları etkinlikte ilişkilerini kamuoyuna göstermişti.
BİRİNCİ YILLARINI ROMANTİK KARELERLE KUTLADILAR
Birlikteliklerinin birinci yılını dolduran çiftten Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle çekilmiş romantik fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlamıştı. Uzunoğlu paylaşımına, "Neredeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" notunu düşerken Akın Akınözü de ona "İyi ki..." diyerek karşılık vermişti.