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HÜSNÜ ÜSTÜN KİMDİR?

Hüsnü Üstün, 20 Haziran 1956'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1972'de gitar dersleri aldı, kısa süre sonra uda yöneldi. Emin Ongan'ın yönettiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne dört yıl devam etti. 1977'de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 1981'de mezun oldu.

İlk bestesini 1976'da, Kürdilihicazkâr makamında yaptı. Bu şarkıyı gören hocası Cevdet Çağla'nın tebriki, Üstün'ü besteciliğe yönelten an oldu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde başladığı hocalığı musiki cemiyetlerinde sürdürdü; ud, nazariyat ve repertuvar dersleri verdi.

Üstün, 2022'de yayımlanan söyleşisinde yer alan bilgiye göre 200 kadar eser besteledi; 45 bestesi farklı sanatçılar tarafından 72 kez kaset ve CD'ye okundu.

Üstün'ün besteleri vefatıyla korumasız kalmıyor. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 27. maddesine göre eser üzerindeki haklar, sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl daha korunuyor. Vefatı duyuran MESAM da bestecilerin bu haklarını takip eden meslek birliği. Ajda Pekkan'ın ardından Nalan'a telif zaferi

Hüsnü Üstün