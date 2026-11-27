Ajda Pekkan'ın ardından Nalan da kazandı! 11 şarkısına mahkemeden dijital koruma
Ajda Pekkan'ın 373 şarkısı için kazandığı dijital telif davasının ardından bir hukuk zaferi de Nalan'dan geldi. Eski yapım şirketine karşı açtığı davayı kazanan sanatçı hakkında verilen karar, müzik dünyasındaki dijital yayın hakları açısından dikkat çekti.
Müzik dünyası tarihi günler yaşıyor!
Ajda Pekkan'ın 61 yıllık müzik mirasına ait 373 şarkısı için kazandığı emsal dijital telif davasının ardından, bir hukuki zafer de şarkıcı Nalan'dan geldi.
11 ŞARKININ HAKKINI ALDI
Günaydın'dan Halil Turan'ın haberine göre İstanbul 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, sanatçı Nalan'ın eski yapım şirketi Mega Plak Müzik'e karşı açtığı davada, 32 yıl önce yayınlanan 1 albümü ile 11 şarkısının dijital platformlarda izinsiz yayınlanmasını yasakladı.
ESERLERİNİN İZİNSİZ YAYINLANMASINI ENGELLEDİ
Nalan, böylece icracısı olduğu eserlerin Spotify, Apple Music, YouTube ve Deezer gibi küresel dijital platformlarda izinsiz yayınlanmasını engellemiş oldu.
Mahkeme 2001 yılı öncesinde verilen muvafakatnamelerin veya sadece "plak, kaset, CD" formatlarını içeren eski devirlerin dijital yayın yetkisinin olmadığını onadı.
YAPIMCILAR YALNIZ BAŞINA HAREKET EDEMEYECEK
Artık yapımcılar, sanatçılardan açık ve yazılı izin almadan yalnız başına hareket edemeyecek.