Müzik dünyası tarihi günler yaşıyor! Ajda Pekkan'ın 61 yıllık müzik mirasına ait 373 şarkısı için kazandığı emsal dijital telif davasının ardından, bir hukuki zafer de şarkıcı Nalan'dan geldi.

Ajda Pekkan'ın ardından Nalan da kazandı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) 11 ŞARKININ HAKKINI ALDI Günaydın'dan Halil Turan'ın haberine göre İstanbul 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, sanatçı Nalan'ın eski yapım şirketi Mega Plak Müzik'e karşı açtığı davada, 32 yıl önce yayınlanan 1 albümü ile 11 şarkısının dijital platformlarda izinsiz yayınlanmasını yasakladı.