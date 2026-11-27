Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy.

YAĞMUR ALTINDA ROMANTİK POZLAR

Evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'dan yeni kareler geldi. Karnı burnunda olan Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, yağmur altında objektif karşısına geçti.