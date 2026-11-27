İlk kez anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan yeni kareler: Eşi Emir Ersoy ile yağmur altında aşka geldi
İlk kez anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile yağmur altında verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Kız bebek bekleyen çiftin yağmur altındaki yeni kareleri dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile objektif karşısına geçti. Kız bebek bekleyen çift, yağmur altında verdikleri romantik pozları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
YAĞMUR ALTINDA ROMANTİK POZLAR
Evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'dan yeni kareler geldi. Karnı burnunda olan Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, yağmur altında objektif karşısına geçti.
İkili, yağmur altında çektirdikleri romantik anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Çiftin kareleri takipçileriyle buluşturuldu.
KIZ BEBEK BEKLİYORLAR
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alan Gökçe Bahadır, anne olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin bir kız bebek beklediği biliniyor.