Magazin dünyasının merakla beklediği düğün öncesinde ünlü çiftin hazırlıkları da sosyal medyada gündem oldu.

'Okyanus', 'Kanunlar Gibi', 'Hadi Çal' ve 'Nefes' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ , uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile bugün nikah masasına oturuyor.

BEYAZLAR İÇİNDE GÖZ KAMAŞTIRDI

Düğün öncesi şıklığıyla adından söz ettiren Derya Uluğ, özel tasarım İspanyol paça pantolonu ve dökümlü üstüyle beğeni topladı.

Hem resmi hem de zarif bir görünüm sergileyen güzel şarkıcının duvak detaylı şapkası ise tarzına ayrı bir hava kattı. Uluğ, gelinlik öncesi kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.