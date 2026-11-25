Derya Uluğ ve Asil Gök'ün en mutlu günü! Gelin beyazlara büründü damada para yağdı
Uzun yıllardır aşk yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök için beklenen gün geldi. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin düğün öncesi hazırlıkları sosyal medyaya yansıdı. Gelinin şıklığı kadar damadın eğlenceli anları da dikkat çekti.
'Okyanus', 'Kanunlar Gibi', 'Hadi Çal' ve 'Nefes' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile bugün nikah masasına oturuyor.
Magazin dünyasının merakla beklediği düğün öncesinde ünlü çiftin hazırlıkları da sosyal medyada gündem oldu.Derya Uluğ ve Asil Gök nikah masasına oturuyor
MÜSTAKBEL EŞİ KAPIDA KARŞILADI
Derya Uluğ, düğüne saatler kala özel gecenin düzenleneceği otele geldi. Ünlü şarkıcıyı kapıda müstakbel eşi Asil Gök karşıladı.
Beyazlar içinde otele gelen Uluğ, müstakbel eşine sarıldı. Çiftin romantik anları dikkat çekti.
BEYAZLAR İÇİNDE GÖZ KAMAŞTIRDI
Düğün öncesi şıklığıyla adından söz ettiren Derya Uluğ, özel tasarım İspanyol paça pantolonu ve dökümlü üstüyle beğeni topladı.
Hem resmi hem de zarif bir görünüm sergileyen güzel şarkıcının duvak detaylı şapkası ise tarzına ayrı bir hava kattı. Uluğ, gelinlik öncesi kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.
DAMADA PARA YAĞDIRDILAR
Düğün öncesinde damat Asil Gök'ün hazırlıkları da sosyal medyaya yansıdı. Bakım yaptıran Gök, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelerek doyasıya eğlendi.
Arkadaşlarıyla karşılıklı dans eden müzisyenin üzerine para yağdırıldığı renkli anlar da sosyal medyada paylaşıldı.
ŞUBAT AYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik yolculuğu şubat ayında Asil Gök'ün romantik evlilik teklifiyle başlamıştı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Derya Uluğ, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini mutluluğuna ortak etmişti.
HAZİRANDA YÜZÜK TAKTILAR
Haziran ayında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.
Ünlü çiftin nişan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
KINA GECESİNDE GELENEKLERİ YAŞATTI
Düğün öncesinde ailesi ve yakın dostlarıyla kına gecesinde bir araya gelen Derya Uluğ, gelenekleri de ihmal etmedi.
Evlilik hazırlıklarını tamamlayan ünlü çiftin düğününden gelecek kareler şimdiden merak konusu oldu.