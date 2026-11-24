Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların kritik Avrupa mücadelesine ünlü isimler de yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı tribünden takip etmek için stada gelen ünlü isimler, maç öncesinde skor tahminlerini paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN SKOR TAHMİNİ

Karşılaşmayı izlemek için stada gelen oyuncu Serhan Onat, Galatasaray'ın sahadan farklı galibiyetle ayrılacağını düşündüğünü söyledi.

Onat, "Bu maça davetliyim. Skor tahminim 4-1 Galatasaray. Galatasaray olduğu sürece hepimiz Beşiktaşlıyız" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR'DAN TEK KELİMELİK YANIT

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur da karşılaşmayı takip etmek için stada geldi. Skor tahmini sorulan Timur, "Galibiyet" yanıtını vermekle yetindi.

ESAT YONTUNÇ OĞLUYLA MAÇA GELDİ

Esat Yontunç, oğlu Esathan Yontunç ile birlikte tribündeki yerini almak için stada geldi. Galatasaray'ın karşılaşmayı 1-0 kazanacağını tahmin eden Esathan, galibiyet golünü ise Batrakov'un atacağını söyledi.

BURAK ELMAS SEVGİLİSİYLE TRİBÜNDE

Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas da sevgilisiyle birlikte sarı-kırmızılıların kritik Avrupa mücadelesini izlemek için stada geldi.

"OSIMHEN ÇOK KRİTİK BİR EKSİK"

Galatasaray'a olan tutkusuyla bilinen oyuncu İbrahim Büyükak da maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Osimhen'in yokluğuna dikkat çeken Büyükak, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi benim tahminim 1-0. Kazanacağımızı ümit ediyorum. Zor tabii ki. Osimhen yok bir kere, çok kritik bir eksik. Ama güveniyorum. Batrakov atacak ve 1-0 kazanacağız diye düşünüyorum."

"ZOR MAÇ AMA BELLİ OLMAZ"

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini de dile getiren Büyükak, "Bakalım, zor maç ama belli olmaz. Yenilebiliriz de" dedi.

Serhan Onat

İbrahim Büyükak