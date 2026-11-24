Konser sırasında yaşadığı ani rahatsızlıkla sevenlerini endişelendiren Hakkı Bulut'un sağlık durumu ve sahne programının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu.

81 yaşındaki sanatçı hem mevcut sağlık tablosunu değerlendirdi hem de rahatsızlandığı gecenin arka planını kendi sözleriyle aktardı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen usta sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu belirterek konserlerine devam ettiğini duyurdu.

TANSİYON SORUNU VE KONSER AÇIKLAMASI

Snob Magazin'e konuşan sanatçı, sahne çalışmalarına ara vermediğini vurgulayarak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bulut, "Sağlığım iyi olmasa bu konserler verilmez. 30-40 senedir benimle birlikte can arkadaşım var, bazen ihanet etmesini iyi biliyor. O arkadaş tansiyondur. Biraz da stresli bir şey vardı." dedi.