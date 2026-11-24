"Can arkadaşım bazen ihanet etmesini iyi biliyor" Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut'tan ilk açıklama
İstanbul Beylikdüzü'nde 23 Ekim'de sahne aldığı restoranda tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hakkı Bulut, tedavisinin ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan kontroller sonrası taburcu edilen usta sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu belirterek konserlerine devam ettiğini duyurdu.
Konser sırasında yaşadığı ani rahatsızlıkla sevenlerini endişelendiren Hakkı Bulut'un sağlık durumu ve sahne programının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu.
81 yaşındaki sanatçı hem mevcut sağlık tablosunu değerlendirdi hem de rahatsızlandığı gecenin arka planını kendi sözleriyle aktardı.
TANSİYON SORUNU VE KONSER AÇIKLAMASI
Snob Magazin'e konuşan sanatçı, sahne çalışmalarına ara vermediğini vurgulayarak durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bulut, "Sağlığım iyi olmasa bu konserler verilmez. 30-40 senedir benimle birlikte can arkadaşım var, bazen ihanet etmesini iyi biliyor. O arkadaş tansiyondur. Biraz da stresli bir şey vardı." dedi.
VASİYET VE MİRAS SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sağlık süreciyle birlikte sanatçının daha önce vasiyet ve miras paylaşımı üzerine yaptığı değerlendirmeler de yeniden hatırlandı.
Çocuklarının miras yüzünden karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten Bulut, herhangi bir vasiyet hazırlamaya gerek duymadığını dile getirmişti.
"BEN VASİYET YAZMAM, YAZMAMA DA GEREK YOK"
Ailesine duyduğu güveni ifade eden usta sanatçı, konuya ilişkin görüşünü "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla." sözleriyle paylaşmıştı.