Sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobile sürtmüştü. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, küçük kızın bisikletini alarak ailesini çağırmasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Küçük kız annesine haber vermek için eve giderken sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın, bisikleti defalarca yere vurarak parçalamıştı.

İLK KEZ BİNMİŞTİ

Küçük kızın ilk kez bindiği bisikletin mahalle esnafı tarafından hediye edildiği öğrenilmişti.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, kimliklerini belirlediği sürücü ile annesini ifadeye çağırdı. İfadeleri alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜYE 180 BİN TL PARA CEZASI



Olayla ilgili yapılan inceleme kapsamında otomobil sürücüsüne, tartışma amacıyla aracından indiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası uygulandı.