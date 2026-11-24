Demet Akalın sözünü tuttu! Bisikleti parçalanan 7 yaşındaki kız için İzmit'e gitti, yenisini birlikte aldılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikleti, park halindeki otomobile sürttüğü için bir kadın tarafından parçalanmıştı. Küçük kıza bisiklet alma sözü veren Demet Akalın İzmit'e gitti, aileyi buldu ve yeni bisikleti birlikte aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü not ise bisikleti parçalayan kadına gönderme oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletinin bir kadın tarafından parçalanması büyük tepki topladı.
Türkiye'nin gündemine oturan olaya ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Küçük kıza bisiklet alma sözü veren Akalın, İzmit'e giderek sözünü tuttu.Bisikleti kırılan çocuğa Demet Akalın sürprizi
DEMET AKALIN SÖZÜNÜ TUTTU
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen Demet Akalın, küçük kız ve ailesine ulaştı. İzmit'e giden ünlü şarkıcı, küçük kızla birlikte bisiklet almaya çıktı.
HEMŞEHRİLİK BAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Demet Akalın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğup büyüdü.
"KIZI BULDUM, BİSİKLET ALMAYA GİDİYORUZ"
O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Akalın, küçük kızın yaşı nedeniyle yüzünü göstermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Geldim, kızı buldum. Ufak diye koymuyoruz efendim. Şimdi bisiklet almaya gidiyoruz. İzmit'ten sevgiler. Arayan, soran herkese selamlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'mize teşekkür ediyorum."
"İYİ Kİ KIRDIN BİSİKLETİ"
Küçük kıza yeni bisikletini hediye eden ünlü şarkıcı, birlikte çekildikleri kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.
Bisikleti parçalayan kadına göndermede bulunan Akalın, paylaşımına "İyi ki kırdın bisikleti, daha güzelini aldık. Yine merhametli aileye denk gelmişsin" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Olay, 21 Kasım'da Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelmişti.
Sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobile sürtmüştü. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, küçük kızın bisikletini alarak ailesini çağırmasını istemişti.
BİSİKLETİ DEFALARCA YERE VURDU
Küçük kız annesine haber vermek için eve giderken sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın, bisikleti defalarca yere vurarak parçalamıştı.
Çevredeki esnaf olaya müdahale ederken büyük korku yaşayan küçük kız gözyaşlarına boğulmuştu.
İLK KEZ BİNMİŞTİ
Küçük kızın ilk kez bindiği bisikletin mahalle esnafı tarafından hediye edildiği öğrenilmişti.
Görüntülerin yayılmasının ardından polis, kimliklerini belirlediği sürücü ile annesini ifadeye çağırdı. İfadeleri alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
SÜRÜCÜYE 180 BİN TL PARA CEZASI
Olayla ilgili yapılan inceleme kapsamında otomobil sürücüsüne, tartışma amacıyla aracından indiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası uygulandı.