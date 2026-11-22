Onur Büyüktopçu 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı: "Zayıfladığım dönemde diyet falan filan demiştim"
Geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çeken Onur Büyüktopçu, katıldığı programda zayıflama sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce kilo kaybını diyet ve spora bağlayan oyuncu, gerçekte kullandığı yöntemi ilk kez neden gizlediğini anlatırken bazı ünlülere de göndermede bulundu.
Fiziksel değişimiyle adından söz ettiren Onur Büyüktopçu, katıldığı bir YouTube programında zayıflama sürecinin bilinmeyenlerini paylaştı.
Daha önce verdiği kiloları spor ve diyete bağlayan oyuncu, aslında zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.
"İÇİMDEN BİR İNSAN ÇIKTI"
"Ben zayıflama iğnesiyle zayıfladım. 28 kilo verdim. İlk böyle zayıfladığım dönemde diyet falan filan demiştim, yalan yok. İçimden bir insan çıktı" diyen Büyüktopçu, başlangıçta bu yöntemi açıklamaktan çekindiğini belirtti.
"NE OLDU, BÖCEK Mİ SOKTU?"
Zayıflama iğnesi kullandığı hâlde kilo kaybını yalnızca diyet ve spora bağlayan ünlülere de sitem eden Büyüktopçu, isim vermeden dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Ben haksızlık ettim kendime dedim. Sonra çatır çatır söylemeye başladım. Ben zayıflama iğnesiyle zayıflıyorum dedim" sözleriyle kararını nasıl değiştirdiğini anlatan oyuncu, şöyle devam etti:
"Bana diyet ve spor demek komik geliyor. Yıllarca veremeyip birden veriyorsun. Ne oldu, böcek mi soktu da veriyorsun o kadar kiloyu?"
"KİMLERİN KULLANMADIĞINI GERÇEKTEN BİLİYORUM"
Bazı ünlülerin de aynı yöntemi kullandığını bildiğini söyleyen Büyüktopçu, "Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum" ifadeleriyle merak uyandırdı.
"İLK BAŞTA UTANDIM"
Zayıflama iğnesi kullandığını neden gizlediğine de açıklık getiren ünlü oyuncu, ilk başta utandığını ve yöntemi başkalarına öneriyormuş gibi görünmek istemediğini söyledi.
Ancak benzer süreçlerden geçen kişilerin ısrarla farklı açıklamalar yapmasından rahatsız olduğunu belirten Büyüktopçu, gerçeği paylaşmaya karar verdiğini anlattı.
ARKADAŞININ YAŞADIKLARINI ANLATTI: "BİLİNCİ KAPANMIŞ"
Zayıflama iğnesiyle ilgili yaşanan bir olayı da paylaşan Büyüktopçu, arkadaşının başından geçenleri anlatarak önemli bir uyarıda bulundu.
Oyuncunun aktardığına göre, zayıflama iğnesi kullanan arkadaşı evine döndükten sonra koltuğa uzanarak film izlemeye başladı. Bir süre sonra eşinin seslenmesine yanıt vermeyen kişinin bilincini kaybettiği fark edildi. Bunun üzerine ambulans çağrıldı.
Yaşanan olayın ardından Büyüktopçu, "O yüzden lütfen doktor kontrolünde olun oluyorsanız. Bu bir tavsiye değil" diyerek uyarısını yineledi.
"DOKTORUM ÖNCE TAHLİL İSTEDİ"
Kendi zayıflama sürecini doktor kontrolünde yürüttüğünü vurgulayan Büyüktopçu, iğne kullanmaya başlamadan önce sağlık taramasından geçtiğini açıkladı.
Doktorunun, "Eğer tahlillerde değerlerin kötüyse asla iğneyi yapmam ben sana" dediğini aktaran oyuncu, tahlil sonuçlarının uygun çıkmasının ardından tedaviye başladığını belirtti.
Büyüktopçu, açıklamalarının zayıflama iğnesi kullanılması yönünde bir tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
ELİNDE HAMBURGERLE AYNAYA BAKTIĞI AN KARAR VERMİŞTİ
Onur Büyüktopçu, daha önce yaptığı açıklamalarda fazla kiloları nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini anlatmıştı.
Bir dönem kilosu yüzünden depresyona girdiğini söyleyen oyuncu, zayıflamaya karar verdiği anı, "Elimde hamburgerle aynaya bakarken 'Bu böyle olmayacak' dedim" sözleriyle ifade etmişti.
SEKİZ AYLIK SÜREÇTE KİLO VERDİ
Sekiz aylık süreçte 28 kilo verdiğini açıklayan Büyüktopçu, ilerleyen dönemde toplam kilo kaybının yaklaşık 40 kiloya ulaştığını duyurmuştu.
Yaşadığı büyük değişimi ise "İçimden Onur Büyüktopçu'nun 'Büyük'ü çıktı, 'Topçu'su kaldı" sözleriyle esprili bir dille anlatmıştı.
"ZAYIFLAMAK BANA PAHALIYA PATLADI"
Verdiği kiloların ardından kıyafetlerinin de bol gelmeye başladığını söyleyen Büyüktopçu, gardırobunu yenilemek zorunda kaldığını açıklamıştı.
Hürriyet'in haberine göre, katıldığı bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, zayıflamanın ekonomik boyutuna da değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eski kıyafetlerimi terziye götürüp daraltıyorum. Devir ekonomi devri. Zayıflamanın da derdi ayrı. Sağlığım yerinde olsun, bana yeter."