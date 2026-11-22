Daha önce verdiği kiloları spor ve diyete bağlayan oyuncu, aslında zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.

"Ben zayıflama iğnesiyle zayıfladım. 28 kilo verdim. İlk böyle zayıfladığım dönemde diyet falan filan demiştim, yalan yok. İçimden bir insan çıktı" diyen Büyüktopçu, başlangıçta bu yöntemi açıklamaktan çekindiğini belirtti.

"NE OLDU, BÖCEK Mİ SOKTU?"

Zayıflama iğnesi kullandığı hâlde kilo kaybını yalnızca diyet ve spora bağlayan ünlülere de sitem eden Büyüktopçu, isim vermeden dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben haksızlık ettim kendime dedim. Sonra çatır çatır söylemeye başladım. Ben zayıflama iğnesiyle zayıflıyorum dedim" sözleriyle kararını nasıl değiştirdiğini anlatan oyuncu, şöyle devam etti:

"Bana diyet ve spor demek komik geliyor. Yıllarca veremeyip birden veriyorsun. Ne oldu, böcek mi soktu da veriyorsun o kadar kiloyu?"