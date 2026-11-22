EMRE ALTUĞ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Emre Altuğ, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Belediyenin aldığı kararın kendisine usulsüz şekilde tebliğ edildiğini savunan ünlü oyuncu, durumu öğrendikten sonra hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

"KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIM" Altuğ, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir."

"YAPILAŞMA AÇISINDAN BİR SAKINCA BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ" Savunmasında ilgili kurumlardan alınan görüş yazısına da dikkat çeken Altuğ, söz konusu yapılaşmanın hukuka aykırı olmadığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu, "Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez" ifadelerini kullandı.