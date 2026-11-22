Emre Altuğ hakkında 10 yıla kadar hapis talebi! Çeşme'deki yapılar davalık oldu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Çeşme'deki taşınmazına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hapis istemiyle karşı karşıya kaldı. Sit alanındaki yapılar nedeniyle hazırlanan iddianameye karşı çıkan Altuğ'un savunmasındaki ayrıntılar dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, İzmir'in Çeşme ilçesindeki taşınmazına ilişkin yürütülen soruşturmayla gündeme geldi.
Çeşme Belediyesi ekiplerinin Musalla Mahallesi'ndeki taşınmazda yaptığı incelemede havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapıların bulunduğu tespit edildi.
ALTUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Koruma statüsündeki sit alanında yer alan yapıların gerekli izinler alınmadan ve ruhsatsız şekilde inşa edildiğini öne süren belediye, Altuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
AYKIRILIKLAR GİDERİLMEYİNCE YIKIM UYGULANDI
Hürriyet'in haberine göre, belediye tarafından savcılığa sunulan dilekçede, taşınmazdaki aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmediği belirtildi.
Bunun üzerine yıkım işleminin uygulandığı kaydedilirken Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.
EMRE ALTUĞ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Emre Altuğ, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Belediyenin aldığı kararın kendisine usulsüz şekilde tebliğ edildiğini savunan ünlü oyuncu, durumu öğrendikten sonra hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
"KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIM"
Altuğ, ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir."
"YAPILAŞMA AÇISINDAN BİR SAKINCA BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ"
Savunmasında ilgili kurumlardan alınan görüş yazısına da dikkat çeken Altuğ, söz konusu yapılaşmanın hukuka aykırı olmadığını ileri sürdü.
Ünlü oyuncu, "Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez" ifadelerini kullandı.
3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Emre Altuğ hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede, sit alanında izinsiz ve ruhsatsız yapılar inşa edildiği öne sürülerek Altuğ'un "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.
Ünlü şarkıcı hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.