Katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, bu kez kombininin yüksek maliyeti ve görünümüyle sosyal medyanın diline düştü. El işçiliği dantel elbise ile püsküllü kürk kabanı bir arada kullanan Lopez'in seçimi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Jennifer Lopez, katıldığı davette giydiği özel tasarım kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. LÜKS OTOMOBİL FİYATINDAKİ KOMBİN DİKKAT ÇEKTİ TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, Lopez'in galada giydiği özel tasarım kombinin değerinin yaklaşık 200 bin dolar (10 milyon TL) olduğu belirtildi.