10 milyon TL'lik özel tasarımla takipçilerinin diline düştü: Jennifer Lopez’e babaanne çeyizi benzetmesi
Jennifer Lopez'in bir davette giydiği yaklaşık 200 bin dolar (10 milyon TL) değerindeki el işçiliği dantel elbise ve püsküllü kürk kaban sosyal medyada gündem oldu. Lüks otomobil fiyatındaki özel tasarım kombin, takipçilerinin esprili benzetmeleriyle konuşuldu.
Katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez, bu kez kombininin yüksek maliyeti ve görünümüyle sosyal medyanın diline düştü. El işçiliği dantel elbise ile püsküllü kürk kabanı bir arada kullanan Lopez'in seçimi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
LÜKS OTOMOBİL FİYATINDAKİ KOMBİN DİKKAT ÇEKTİ
TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, Lopez'in galada giydiği özel tasarım kombinin değerinin yaklaşık 200 bin dolar (10 milyon TL) olduğu belirtildi.
Lüks otomobil fiyatındaki bu kıyafet, davetteki görünümüyle hem dudak uçuklattı hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
TAKİPÇİLERDEN "BABAANNE ÇEYİZİ" ESPRİLERİ
Kıyafetin fiyatı kadar tasarımı da sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, kombin için "Babaannemin çeyiz sandığındaki dantel masa örtüsüyle pembe saten yorganını üstüne geçirip galaya gitmiş" ve "Püsküllerini görünce çocukluğumdaki salon perdemiz aklıma geldi" şeklinde esprili yorumlar yaptı.