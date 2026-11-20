Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Altan Düzyatan, bu kez rol aldığı projelerle değil yıllar öncesine ait görüntüleriyle gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik dönemine uzanan fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü.