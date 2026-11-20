Arşiv karıştırırken bulup hemen paylaştı: Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları
"Diriliş Ertuğrul" ve "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun arşivinden çıkardığı nostaljik kareler, kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Altan Düzyatan, bu kez rol aldığı projelerle değil yıllar öncesine ait görüntüleriyle gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik dönemine uzanan fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü.
"Diriliş Ertuğrul", "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı", "Çöp Adam" ve "Son" gibi yapımlarda rol alan Engin Altan Düzyatan, eski albümlerden çıkardığı kareleri Instagram hesabında paylaştı.
Oyuncu, gençlik yıllarına ait fotoğraflarına şu notu düştü: "Arşiv karıştırırken önüme çıkanlar. Eski günler güzel"
Düzyatan'ın yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum topladı.
12 YILLIK EVLİLİKLERİNİ KUTLAMIŞLARDI
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan'ın Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin 12'nci yılını kutlamıştı.
Neslişah Alkoçlar, eşiyle birlikte yer aldığı kareleri "12 yıl, söze gerek yok" notuyla paylaşırken, Düzyatan da bu paylaşıma kırmızı kalp emojileriyle karşılık vermişti.