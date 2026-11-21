Burcu Kara, ara tatilde küçük oğlunun yakalandığı el ayak ağız hastalığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, önceki deneyimlerine göre daha zorlu ilerleyen hastalık nedeniyle üç gün boyunca uyumadıklarını dile getirdi.

Oyuncu Burcu Kara, ailesiyle geçirdiği ara tatilde yaşadıkları zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. ÜÇ GÜN SÜREN ZORLU SÜREÇ Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu belirten Burcu Kara, yaşadıkları süreci "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti" sözleriyle anlattı.