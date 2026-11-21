3 gün süren zorlu süreç! Burcu Kara minik oğlunun yaşadığı el ayak hastalığını anlattı
Oyuncu Burcu Kara, küçük oğlunun el ayak ağız hastalığına yakalandığını ve hastalığın bu kez daha ağır geçtiğini açıkladı. Yüzünde ve ellerinde döküntüler oluşan oğlunun üç günlük uykusuz ve zorlu sürecini paylaşan Kara, dün akşam ilk kez uyuyabildiklerini söyledi.
Burcu Kara, ara tatilde küçük oğlunun yakalandığı el ayak ağız hastalığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, önceki deneyimlerine göre daha zorlu ilerleyen hastalık nedeniyle üç gün boyunca uyumadıklarını dile getirdi.
ÜÇ GÜN SÜREN ZORLU SÜREÇ
Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu belirten Burcu Kara, yaşadıkları süreci "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti" sözleriyle anlattı.
Daha önce de aynı hastalığı geçirdiğini ancak o dönem daha kısa sürede toparlandıklarını ifade eden Kara, bu kez sürecin kendilerini fazlasıyla yorduğunu aktardı.
İLK KEZ UYUYABİLDİKLERİNİ AÇIKLADI
Zorlu günlerin ardından rahatladıkları anı da paylaşan oyuncu, "Dün gece ilk kez uyuduk" dedi. Kara'nın özellikle küçük çocuğu olan ailelere yönelik bu paylaşımı, çocuklarda görülen bulaşıcı bir viral enfeksiyon olan el ayak ağız hastalığını yeniden gündeme taşıdı.
Genellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda görülen hastalık ağız içinde yaralar, ellerde ve ayaklarda döküntülerle ortaya çıkarken ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtilerle de seyrediyor.