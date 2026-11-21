Yurt dışı setinde kaza geçiren Boran Kuzum ameliyat masasına yattı: "Son sahnede ayağım döndü"
"Muhteşem Yüzyıl: Kösem" ve "Vatanım Sensin" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Boran Kuzum, çekimleri süren dizisinin yurt dışı setinde talihsiz bir kaza geçirdi. Katıldığı davet çıkışında konuşan Kuzum, son sahnede ayağının döndüğünü ve ameliyat olduğunu açıkladı.
Yurt dışındaki dizi çekimleri sırasında yaşadığı sakatlıkla sevenlerini endişelendiren Boran Kuzum, sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri ilk kez anlattı.
Katıldığı bir davet çıkışında kameralara açıklama yapan oyuncu, sette yaşanan kazanın ayrıntılarını paylaştı.
"SON SAHNEDE AYAĞIM DÖNDÜ, AMELİYAT OLDUM"
Devam eden dizisinin çekimleri sırasında ayağından sakatlandığını belirten Boran Kuzum, geçirdiği operasyon sürecini şu sözlerle aktardı:
"Küçük bir set kazası. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir."
Kuzum'un sakatlığın ardından ameliyat olduğunu açıklaması, sosyal medyada ve hayranları arasında kısa sürede gündem oldu.
BORAN KUZUM KİMDİR?
1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Boran Kuzum, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında adım atan Kuzum, "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı.