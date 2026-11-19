Gökhan Çınar'ın "Gel Yeniden Başlayalım" veda turnesinin son durağı olan Bostancı'daki gösterisine katılan Merve Özbey, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beyaz çizgili lacivert ceket ve pantolondan oluşan rahat kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Ben karşının taksisiyim, onun için böyle rahat giyindim geldim" diyerek espri yaptı.

Merve Özbey'in gece gezmeleri şaşırttı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "BEN BİLE İNANAMIYORUM" Son dönemde davetlerde daha sık görüntülenmesi hatırlatılan Özbey, "Olacak iş değil benim böyle gezmelere çıkmam ama işte bu sene böyle gezeceğim" ifadelerini kullandı.