Merve Özbey'den şaşırtan değişim! "Ben bile inanamıyorum" diyerek açıkladı
Gökhan Çınar'ın Bostancı'daki gösterisine katılan Merve Özbey, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Son dönemde daha sık dışarı çıkması hakkında konuşan ünlü şarkıcı, hem esprili sözleriyle güldürdü hem de zor günlerinde yanında olan dostunu anlattı.
Gökhan Çınar'ın "Gel Yeniden Başlayalım" veda turnesinin son durağı olan Bostancı'daki gösterisine katılan Merve Özbey, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beyaz çizgili lacivert ceket ve pantolondan oluşan rahat kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Ben karşının taksisiyim, onun için böyle rahat giyindim geldim" diyerek espri yaptı.
"BEN BİLE İNANAMIYORUM"
Son dönemde davetlerde daha sık görüntülenmesi hatırlatılan Özbey, "Olacak iş değil benim böyle gezmelere çıkmam ama işte bu sene böyle gezeceğim" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin, "Biz sizi 2025 yılında gecelerde bir kere çekmedik. 2026'da haftada iki oldu" sözleri üzerine kahkaha atan ünlü şarkıcı, "Olacak iş değil ama oluyor. İnanabiliyor musun? Ben bile inanamıyorum. Geziyorum bundan sonra. Gezeceğim ya bundan sonra" yanıtını verdi.
ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYMIŞ
Gökhan Çınar ile yakın dost olduklarını belirten Özbey, zor zamanlarında kendisine destek olan isimlerden birinin de Çınar olduğunu söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Tabii ki insanların hayatında zor dönemler olabiliyor. O dönemlerde Gökhan ve birkaç tane daha arkadaşım bizim hayatımızın gerçekten en önemli noktalarından bir yerindeydi" sözleriyle dostluğunun kendisi için önemini anlattı.
"AĞLAR MIYIZ, GÜLER MİYİZ BİLEMEDİM"
Gecedeki tarzıyla da beğeni toplayan Özbey, kıyafetini bir stil danışmanı yerine kendisinin hazırladığını açıkladı.
Şarkıcı, "Kendim hazırlandım. Biraz rahat olmak istedim açıkçası. Ağlar mıyız, içeride güler miyiz bilemediğim için" dedi.
KONSER MARATONU DEVAM EDİYOR
Yoğun konser temposuna da değinen Özbey, "Konserlerimiz çok yoğun. Cumartesi günü Kartal'dayız. Önümüzde yeni yıl partileri başlıyor biliyorsunuz ki" diyerek sahne çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
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