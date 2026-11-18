Bir döneme damga vuran televizyon olayları arasında yer alan Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasındaki gerginlik, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.

Canlı yayında yaşanan olay, uzun süre magazin gündeminden düşmemiş ve Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olmuştu.

SEVDA DEMİREL YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Geçmişte yaşanan olayla ilgili konuşan Sevda Demirel, o dönemki davranışını yeniden değerlendirdi. Yıllar önce çok fevri davrandığını kabul eden Demirel, artık geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini dile getirdi.

Normalde karıncayı bile incitmediğini söyleyen Demirel, Hande Ataizi ile aralarındaki kırgınlığın sona ermesini istediğini belirtti. Ünlü ismin yıllar sonra gelen bu açıklaması, magazin gündeminde yeniden dikkatleri ikiliye çevirdi.