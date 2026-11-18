Hande Ataizi'ne canlı yayında tokat atmıştı! Sevda Demirel'den 24 yıl sonra şaşırtan sözler
Türk televizyon tarihine damga vuran Sevda Demirel ve Hande Ataizi arasındaki tokat olayında 24 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Geçmişteki davranışını değerlendiren Demirel, yıllardır konuşulan kırgınlığa ilişkin beklenmedik bir açıklama yaptı. Gözler şimdi Hande Ataizi'ne çevrildi.
Bir döneme damga vuran televizyon olayları arasında yer alan Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasındaki gerginlik, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.
2002 yılında katıldıkları bir televizyon programında karşı karşıya gelen ikili arasında yaşanan tartışma, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne tokat atmasıyla sonuçlanmıştı.
ÜZERİNDEN 24 YIL GEÇTİ
Canlı yayında yaşanan olay, uzun süre magazin gündeminden düşmemiş ve Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olmuştu.
Aradan geçen 24 yılın ardından Sevda Demirel, o gün yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SEVDA DEMİREL YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Geçmişte yaşanan olayla ilgili konuşan Sevda Demirel, o dönemki davranışını yeniden değerlendirdi. Yıllar önce çok fevri davrandığını kabul eden Demirel, artık geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini dile getirdi.
Normalde karıncayı bile incitmediğini söyleyen Demirel, Hande Ataizi ile aralarındaki kırgınlığın sona ermesini istediğini belirtti. Ünlü ismin yıllar sonra gelen bu açıklaması, magazin gündeminde yeniden dikkatleri ikiliye çevirdi.
"DENK GELSEM ONA SARILIRIM"
Sevda Demirel, Hande Ataizi ile bir gün karşılaşması halinde nasıl davranacağına ilişkin soruya verdiği yanıtla barışmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Demirel, "Denk gelsem ona sarılırım" diyerek ünlü oyuncuya zeytin dalı uzattı.
Geçmişte yaşanan tartışmayı geride bırakmak istediğini belirten Demirel'in sözleri, 24 yıldır hafızalardaki yerini koruyan olayın ardından yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
GÖZLER HANDE ATAİZİ'NE ÇEVRİLDİ
Sevda Demirel'in yıllar sonra yaptığı barış çağrısının ardından gözler Hande Ataizi'ne çevrildi. Demirel'in geçmişteki davranışına ilişkin yaptığı açıklama ve barışma isteğinin ünlü oyuncu tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.
Hande Ataizi'nin söz konusu çağrıya ilişkin henüz bir açıklaması bulunmazken, 24 yıl önce canlı yayında yaşanan olayın ardından ikilinin barışıp barışmayacağı merak ediliyor.