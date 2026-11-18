Yurt dışından Türkiye'ye estetik operasyon için gelecek takipçilerine de seslenen Öztürk, iyileşme sürecinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatarak uçuş planlarının doktor onayına göre yapılması gerektiğini söyledi.

"Dostlar, bugün ameliyatımın üzerinden tamı tamına 7 gün geçti! Gördüğünüz gibi bugün dikişlerim de alındı!"

"KAŞLARIM OLDUKÇA KALKIK, GÖZLERİM FAZLASIYLA ÇEKİK"

Yeni görünümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eylül Öztürk, ameliyatın etkilerinin henüz tamamen geçmediğini anlattı. Yüzündeki değişimin zamanla daha doğal bir görünüme kavuşmasını beklediğini belirten fenomen, şunları söyledi:

"Şu an kaşlarım oldukça kalkık, gözlerim fazlasıyla çekik ve yüzümde hâlâ şişlikler var. Ancak önümüzdeki haftalarda bunların azalmasını ve görüntümün çok daha doğal bir hâl almasını bekliyorum."

Öztürk, iyileşme sürecinin ilerleyen dönemlerinde yaşayacağı değişimi de paylaşacağını belirterek "Bir ay sonraki değişimi de sizinle paylaşacağım!" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ESTETİK CERRAHİYE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Estetik operasyonlarını Türkiye'de yaptıran Eylül Öztürk, yaşadığı deneyimin ardından Türk doktorlara ve sağlık sektörüne övgülerde bulundu. Dünyanın farklı ülkelerindeki estetik cerrahi uygulamalarını araştırdığını belirten fenomen, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Dünyanın pek çok ülkesini araştırmış biri olarak, Türkiye'nin estetik cerrahide dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum!"