Eylül Öztürk tek seferde 4 estetik yaptırdı! Son halini görenler yorum yağdırdı
ABD'de yaşayan fenomen Eylül Öztürk, yüzündeki değişim için Türkiye'de peş peşe estetik operasyonlar geçirdi. Ameliyatın ardından ilk görüntülerini paylaşan ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerinin yorumları ise dikkat çekti.
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Eylül Öztürk, bu kez geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirdi. Bir süredir ABD'de yaşayan ünlü fenomen, yüzündeki değişimden rahatsızlık duyması üzerine estetik ameliyat olmaya karar verdi.
Yüzünün çöktüğünü düşünen Öztürk, çeşitli doktorlarla görüştükten sonra operasyonlarını Türkiye'de yaptırmayı tercih etti.
TEK SEFERDE 4 FARKLI OPERASYON GEÇİRDİ
Görünümünde değişiklik yapmak isteyen Eylül Öztürk, yüzünün farklı bölgelerine yönelik dört ayrı estetik operasyon geçirdi. Ünlü fenomen, ameliyat sürecinin ardından yaptırdığı işlemleri sosyal medya hesabından tek tek açıkladı.
Öztürk'ün paylaştığı bilgilere göre geçirdiği operasyonlar şöyle:
- Endoskopik orta yüz germe: Saç içerisinden kamera yardımıyla gerçekleştirilen yüz germe işlemi.
- Fox Eye: Gözlerin dış köşelerinin yukarı doğru çekilmesini amaçlayan estetik işlem.
- Göz kapağı estetiği: Düşük göz kapaklarının düzeltilmesine yönelik operasyon.
- Lip Lift: Burun ile üst dudak arasındaki mesafenin kısaltılması işlemi.
AMELİYATTAN 7 GÜN SONRA SON HALİNİ PAYLAŞTI
Operasyonların ardından iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşmaya başlayan Eylül Öztürk, ameliyatının yedinci gününde yeniden kamera karşısına geçti. Dikişlerinin alındığını açıklayan fenomen, yüzündeki şişliklerin henüz tamamen inmediğini belirtti.
DİKİŞLERİNİ ALDIRDI
Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dostlar, bugün ameliyatımın üzerinden tamı tamına 7 gün geçti! Gördüğünüz gibi bugün dikişlerim de alındı!"
Yurt dışından Türkiye'ye estetik operasyon için gelecek takipçilerine de seslenen Öztürk, iyileşme sürecinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatarak uçuş planlarının doktor onayına göre yapılması gerektiğini söyledi.
"KAŞLARIM OLDUKÇA KALKIK, GÖZLERİM FAZLASIYLA ÇEKİK"
Yeni görünümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eylül Öztürk, ameliyatın etkilerinin henüz tamamen geçmediğini anlattı. Yüzündeki değişimin zamanla daha doğal bir görünüme kavuşmasını beklediğini belirten fenomen, şunları söyledi:
"Şu an kaşlarım oldukça kalkık, gözlerim fazlasıyla çekik ve yüzümde hâlâ şişlikler var. Ancak önümüzdeki haftalarda bunların azalmasını ve görüntümün çok daha doğal bir hâl almasını bekliyorum."
Öztürk, iyileşme sürecinin ilerleyen dönemlerinde yaşayacağı değişimi de paylaşacağını belirterek "Bir ay sonraki değişimi de sizinle paylaşacağım!" dedi.
TÜRKİYE'DEKİ ESTETİK CERRAHİYE ÖVGÜ YAĞDIRDI
Estetik operasyonlarını Türkiye'de yaptıran Eylül Öztürk, yaşadığı deneyimin ardından Türk doktorlara ve sağlık sektörüne övgülerde bulundu. Dünyanın farklı ülkelerindeki estetik cerrahi uygulamalarını araştırdığını belirten fenomen, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı olduğunu düşündüğünü ifade etti.
"Dünyanın pek çok ülkesini araştırmış biri olarak, Türkiye'nin estetik cerrahide dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum!"
Fiyatlar, doktorların donanımı, sağlık personelinin ilgisi ve hastanelerin kalitesinden memnun kaldığını dile getiren Öztürk, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:
"Fiyatlar, doktorlarımızın donanımı, sağlık personelimizin ilgisi ve hastanelerimizin kalitesi açısından gerçekten gurur duyulacak bir seviyedeyiz. Bunu artık yalnızca araştırmalarıma değil, kendi deneyimime dayanarak da söylüyorum."
SON HALİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Eylül Öztürk'ün ameliyat sonrası paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü fenomenin değişimini merak eden takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar iyileşme sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtirken bazıları ise eski görünümünü daha çok beğendiklerini dile getirdi.
Öztürk'ün son haline gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:
"Tüm Türkiye bu sonucu bekliyor."
"Eski halinizin daha güzel olması dışında bir sorun yok, robot insanlara döndük."
"Neden herkes birbirine benziyor?"
GÖZLER 30. GÜN PAYLAŞIMINDA
Sosyal medyada estetik değişimiyle tartışma yaratan Eylül Öztürk, iyileşme sürecinin henüz başında olduğunu vurguladı. Ameliyat sonrası şişliklerin azalmasıyla yüzünün daha doğal bir görünüm kazanmasını bekleyen fenomen, takipçilerine bir ay sonraki halini de göstereceğini duyurdu.
Öztürk, paylaşımını "7. günümüz böyle! Bakalım 30. günde nasıl görüneceğiz?" sözleriyle tamamladı.