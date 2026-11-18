"Boşver baba ben hallederim" deyip patlattı! Rafet El Roman ile kızı Şevval'in eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetti
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile kızı Şevval El Roman'ın ev ortamında kaydettiği eğlenceli video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Babasının kulaklıklarını sorması üzerine esprili bir yanıt veren Şevval, ardından ünlü sanatçının sevilen şarkısını söyleyerek keyifli anlara imza attı.
Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Rafet El Roman, kızı Şevval El Roman ile birlikte çektiği samimi ve neşeli videoyla takipçilerinin karşısına çıktı. Ev ortamında kaydedilen görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum topladı.
Eğlenceli anların yaşandığı videoda Rafet El Roman, kızı Şevval'e hitaben "Kızım benim kulaklıklarım nerede?" sorusunu yöneltti.
Şevval El Roman ise babasının bu sorusuna "Boşver baba ben hallederim" şeklindeki esprili sözlerle karşılık verdi.
"DİRENİYORUM" ŞARKISIYLA SESLENDİ
Diyaloğun hemen ardından babasının sevilen şarkılarından biri olan 'Direniyorum'u seslendirmeye başlayan Şevval El Roman, eğlenceli anların dozunu artırdı.
Baba ve kızın doğal halleri ile aralarındaki neşeli uyum, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılan video, ikilinin keyifli baba-kız ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.