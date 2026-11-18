Diyaloğun hemen ardından babasının sevilen şarkılarından biri olan 'Direniyorum'u seslendirmeye başlayan Şevval El Roman, eğlenceli anların dozunu artırdı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Baba ve kızın doğal halleri ile aralarındaki neşeli uyum, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayılan video, ikilinin keyifli baba-kız ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.