O sırada Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli sürpriz bir şekilde sahneye geldi. Bülend Çolak'ın "Ortağım ne yapıyorsun?" s özleri ve Tolga Canbeyli'nin de " Ağabey biz özümüzde çok iyi oyuncularız" esprisi renkli anlara sahne oldu.

Sağlık kontrollerinde değerlerinin iyi çıktığını belirten Ufuk Özkan, iyileşmesi için dua eden sevenlerine teşekkürlerini iletmişti.

"Kendimi bildim bileli çalışıyorum, ben işkolik bir insanım" diyen oyuncu, "Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum" ifadelerini kullanarak hayranlarına teşekkür etmişti.

Ufuk Özkan

Bülend Çolak

Geniş Aile