Geniş Aile oyuncuları Ufuk Özkan ile Bülend Çolak yıllar sonra bir arada
2009-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisinin efsane ikilisi Cevahir ve Ulvi'yi canlandıran Ufuk Özkan ile Bülend Çolak yıllar sonra bir araya geldi. Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşup sahnelere dönen Ufuk Özkan'ın sürpriz buluşmadaki neşeli halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Geniş Aile dizisinde yarattıkları sinerjiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan ve Bülend Çolak, yıllar sonra yeniden yan yana geldi.
Geniş Aile’nin Cevahir, Ulvi ve Kütük’ü yıllar sonra buluştu
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği karaciğer nakli operasyonuyla zor günleri geride bırakan ve hızla sağlığına kavuşarak tiyatro oyunlarıyla sahnelere dönen Ufuk Özkan, meslektaşıyla buluştuğu anları takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan görüntülerde, prova için sahnedeyken arkadan gelen "Cevo, Cevo, ortağım" sesini duyan Ufuk Özkan, "Bir dakika dur, bu ses..." diyerek kapıya yöneldi.
O sırada Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli sürpriz bir şekilde sahneye geldi. Bülend Çolak'ın "Ortağım ne yapıyorsun?" sözleri ve Tolga Canbeyli'nin de "Ağabey biz özümüzde çok iyi oyuncularız" esprisi renkli anlara sahne oldu.
ESKİ DİZİ REPLİKLERİ HAVADA UÇUŞTU
Seneler önce Geniş Aile'de Cevahir ve Ulvi karakterlerine hayat veren ikilinin birbirine sarılması, dizideki unutulmaz sahneleri akıllara getirdi.
Ufuk Özkan'ın, Bülend Çolak'a sarılırken "Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi" şeklinde seslenmesi izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
NELER OLDU: DOKTORLARI BİLE ŞAŞIRDI
2026 Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, geçtiğimiz ay katıldığı bir film galasında sağlık durumu hakkında konuşmuştu.
"Kendimi bildim bileli çalışıyorum, ben işkolik bir insanım" diyen oyuncu, "Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum" ifadelerini kullanarak hayranlarına teşekkür etmişti.