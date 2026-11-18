Ferdi Tayfur 'dan Kayahan'a, Cüneyt Arkın'dan Fatma Girik'e kadar birçok ünlü ismin mirası aile içinde tartışmalara neden oldu. Yaşanan anlaşmazlıklar, miras konusunda hayattayken önlem almanın önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kadir İnanır'dan Ferdi Tayfur'a miras kavgası (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Günaydın'dan Yüksel Aytuğ 18 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ne yalan söyleyeyim, bu yazıyı yazmakta çok tereddüt ettim.

Çünkü Hak vaki olmuş insanların ardından yorumda bulunmak bana göre değil. Ancak son zamanlarda aramızdan ayrılan neredeyse her ünlünün ardından kopartılan miras fırtınaları beni çok rahatsız etti.

Bu nedenle en azından henüz hayatta olan ünlülere naçizane tavsiyede bulunup, rehberlik etmeyi kendime görev bildim. Öncelikle listeye bir göz atalım. Bunlar benim hatırladıklarım. Eminim fazlası vardır: