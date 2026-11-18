Oğlunun bu anlamlı rüyası üzerine harekete geçen Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti gerçekleştirdi.

Eşi Seda Albayrak ve oğluyla kutsal mekanları ziyaret eden Sinan Albayrak, yaşadığı manevi mutluluğu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Sinan Albayrak, umre ziyaretinden yaptığı paylaşımına ʺSen davet ettin biz geldik, sen kabul eyleʺ notunu düştü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Kutsal topraklardan ailece çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız... Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım."

Sinan Albayrak