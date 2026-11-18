2 arının kendisini Kabe'ye götürdüğünü görmüştü! Sinan Albayrak oğlunun o rüyasını gerçeğe dönüştürdü
Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, 4 yaşındaki oğlu Taymin'in rüyasında Kabe'yi gördüğünü anlatmasının ardından eşi Seda Albayrak ile birlikte umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Ailece yaşadıkları manevi mutluluğu sosyal medyada paylaşan Albayrak, "Sen davet ettin biz geldik" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, oğlu Taymin'in gördüğü ilginç rüyanın ardından hayata geçirdiği anlamlı seyahatle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde oğlunun anlattığı rüyayı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Sinan Albayrak oğlunun Kabe rüyasını gerçeğe dönüştürdü
Sinan Albayrak'ın 4 yaşındaki oğlu Taymin, rüyasında iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında yedi kez döndükten sonra camide namaz kıldığını anlatmıştı.
Minik Taymin, evine döndüğünde ise arıların kendisine Kur'an-ı Kerim açtığını ve yazıları okuduğunu söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.
Oğlunun bu anlamlı rüyası üzerine harekete geçen Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve oğlu Taymin ile birlikte umre ziyareti gerçekleştirdi.
Kutsal topraklardan ailece çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız... Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım."