2023 yılında İrem Uslu ile nikâh masasına oturan başarılı oyuncu, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

'Güldür Güldür Show' programındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki güzel gelişmeyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları peş peşe geldi.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren Uğur Bilgin ve İrem Uslu çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bilgin, hastaneden yaptığı paylaşımla sevincini sevenleriyle paylaştı.

İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR

EVLİLİKLERİNDEN ÖZEL KARELERİ PAYLAŞMIŞTI

Uğur Bilgin, geçtiğimiz aylarda eşi İrem Uslu ile birlikte çekilen özel fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "3. yılımızdan sadece birkaç anı" notunu düşmüştü.

Çiftin romantik kareleri takipçilerinden yoğun ilgi görürken, İrem Uslu'nun doğal güzelliği de dikkat çekmişti. Paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve güzel dilek mesajı bırakılmıştı.