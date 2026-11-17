Güldür Güldür'ün yıldızı Uğur Bilgin baba oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi
Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Uğur Bilgin, özel hayatındaki müjdeli gelişmeyle gündeme geldi. Eşi İrem Uslu ile ilk bebeklerini kucaklarına alan ünlü isim, mutluluğunu hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu.
'Güldür Güldür Show' programındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki güzel gelişmeyle gündeme geldi.
2023 yılında İrem Uslu ile nikâh masasına oturan başarılı oyuncu, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren Uğur Bilgin ve İrem Uslu çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bilgin, hastaneden yaptığı paylaşımla sevincini sevenleriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları peş peşe geldi.
EVLİLİKLERİNDEN ÖZEL KARELERİ PAYLAŞMIŞTI
Uğur Bilgin, geçtiğimiz aylarda eşi İrem Uslu ile birlikte çekilen özel fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "3. yılımızdan sadece birkaç anı" notunu düşmüştü.
Çiftin romantik kareleri takipçilerinden yoğun ilgi görürken, İrem Uslu'nun doğal güzelliği de dikkat çekmişti. Paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve güzel dilek mesajı bırakılmıştı.
2023 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ
Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının haziran ayında aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, aynı yılın ağustos ayında İstanbul Kanlıca'daki bir mekânda düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti.
Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, çiftin mutluluğu objektiflere yansımıştı.
DÜĞÜNDE EŞİNE SERENAT YAPMIŞTI
Düğününde sade bir gelinlik tercih eden İrem Uslu, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Uğur Bilgin ise siyah takım elbisesiyle eşine eşlik etmişti. Ünlü oyuncunun düğün sırasında eşine serenat yaptığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Ali Sunal, Onur Buldu, Doğa Rutkay ve Rüştü Onur Atilla'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.