Kerem Bürsin'den kas şovu! 39 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekti
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, spor yaptığı anlardan paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Kaslı fiziğini gözler önüne seren Bürsin'in paylaşımına eklediği mesaj da ilgi gördü.
'Güneşi Beklerken', 'Ulan İstanbul', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Çarpıntı' gibi yapımlarla adından söz ettiren Kerem Bürsin, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.
Özellikle 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, bu kez spor yaptığı anlarda çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
KASLARINI SERGİLEDİ
Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen Kerem Bürsin, düzenli antrenmanlarının karşılığını gözler önüne serdi.
39 yaşındaki oyuncunun kaslı fiziğini sergilediği paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Formunu korumak için antrenmanlarını aksatmayan Bürsin'in son görüntüsü, sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.
PAYLAŞIMINA DÜŞTÜĞÜ NOT DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü oyuncu, fit görüntüsünün yanı sıra paylaşımına eklediği mesajla da dikkatleri üzerine çekti.
Bürsin, spor yaptığı anlardan bir kareyi yayımlarken şu ifadeleri kullandı:
"Disiplin ile tutarlılık arasında ince bir çizgi vardır; biri bir şeyleri takip etmeyi gerektirirken, diğeri bir yaşam biçimidir."
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Kerem Bürsin'in son paylaşımı, kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.