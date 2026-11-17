Formunu korumak için antrenmanlarını aksatmayan Bürsin'in son görüntüsü, sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Bürsin, spor yaptığı anlardan bir kareyi yayımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin ile tutarlılık arasında ince bir çizgi vardır; biri bir şeyleri takip etmeyi gerektirirken, diğeri bir yaşam biçimidir."