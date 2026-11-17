Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu , kızlarıyla birlikte tatil için Antalya 'nın yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından bu kez ailece vakit geçirdikleri anlara yer veren ünlü oyuncunun samimi paylaşımları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla ile birlikte tatil için Antalya'nın yolunu tuttu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla ile birlikte soluğu Antalya'da aldı.