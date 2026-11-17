İmirzalıoğlu ailesinin tatil pozları ortalığı salladı! Sinem Kobal "Güzel bir günden" deyip paylaştı
Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla ile birlikte çıktığı Antalya tatilinden kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Kobal'ın fotoğraflarına eklediği not dikkat çekti.
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte tatil için Antalya'nın yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından bu kez ailece vakit geçirdikleri anlara yer veren ünlü oyuncunun samimi paylaşımları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla ile birlikte soluğu Antalya'da aldı.
Tatil boyunca ailesiyle keyifli vakit geçiren Kobal, o anlara ait fotoğrafları kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
"GÜZEL BİR GÜNDEN" NOTUYLA YAYIMLADI
39 yaşındaki oyuncunun paylaştığı karelerde, ailenin bir arada geçirdiği neşeli ve samimi anlar ön plana çıktı.
Sinem Kobal, Antalya tatilinden seçtiği bu özel fotoğraflara "Güzel bir günden" notunu düştü. Ünlü oyuncunun aile saadetini yansıtan paylaşımı kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.
10 YILLIK EVLİLİKLERİNİ İKİ KIZLARIYLA TAÇLANDIRDILAR
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir törenle nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Aradan geçen 10 yılda mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çift, ailelerini iki çocukla büyüttü. İkili, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alarak anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.