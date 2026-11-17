Merhum sanatçı, Türk sinemasının dev ismi Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon adliyenin yolunu tuttu. Güner Özkul Orhon, babası Münir Özkul'un yaşadığı dönemde icracı olduğu film eserleri için hak devri yapmadığını belirterek usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Burç Film şirketi tarafından Münir Özkul'a ait çokça eserin izin alınmadan dijital platform ve televizyon kanallarına satılıp gelir elde edilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Filmlerin izinsiz yayımlanarak gelir elde edildiğini iddia etti.

'HAKKI GASP EDİLİYOR'

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Güner Özkul Orhon'un İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçesinde, icracı sıfatıyla babasının eserlerinin o dönemki sinema gösterimlerini kapsadığı, babası tarafından yapılmış herhangi bir farklı sözleşme ve izin verilme durumunun mümkün olmadığı aktarıldı. Güner Orhon, eserlerin dijital platform ve TV kanallarında izin alınmadan yayımlandığını, yapımcı şirketin gelir elde ederek mirasçıları göz ardı etmesinin hukuksuzluk olduğunu ifade etti.

Eski tarihli sinema dönemini kapsayan eserlerin dijital platform, internet ve televizyonu kapsamayacağı, sanatçının rızası dışında yayınların üçüncü kişilere ulaştırılmasının ihlal olduğu dilekçede belirtildi.