Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açan Mola ve Çağlak'ın birlikte çekilen ilk karesi magazin gündemine oturdu. O dönem ne Mola ne de Şengün cephesinden bir açıklama gelmezken, Yaşar Çağlak ile çekilen son kare ilişkiyi doğrudan gözler önüne serdi.

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 2018'de başlayan ilişkisini 8 Mayıs 2023'te evlilikle taçlandıran oyuncu, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı. EVLİLİĞİNİ BERTOLT BRECHT'İN ŞİİRİYLE ANLATMIŞTI Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın 2018 yılında başlayan ilişkileri, 8 Mayıs 2023'te evlilikle taçlanmıştı. Yaklaşık iki yıl süren evliliklerini Haziran 2025'te tek celsede sonlandıran ikili, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini açıklamıştı.