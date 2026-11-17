Mustafa Aksakallı'dan yaklaşık 1,5 yıl önce boşanmıştı! Ezgi Mola yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mustafa Aksakallı ile Haziran 2025'te tek celsede boşanan Ezgi Mola, yaklaşık 1,5 yıl sonra yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez görüntülendi. İkilinin basın mensuplarının objektiflerine yansıyan karesi, ünlü oyuncunun yeni ilişkisini belgeledi.
Özel hayatında yeni bir sayfa açan Ezgi Mola, sevgilisi Yaşar Çağlak ile kameralara yakalandı. Daha önce adı farklı isimlerle anılan oyuncunun bu kez objektiflere yansıyan görüntüsü, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile birlikte Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Çiftin kameralara birlikte yakalandığı bu ilk kare kısa sürede gündem olurken, Yaşar Çağlak'ın kim olduğu da merak konusu haline geldi.
DAHA ÖNCE ADI CAN ŞENGÜN İLE ANILMIŞTI
Bu görüntü, Mola'nın boşanmasının ardından magazin basınına yansıyan ilk aşk haberi olmadı. Haziran 2026'da yayımlanan haberlerde, oyuncunun Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile birlikte olduğu öne sürülmüş ve ikilinin Ocak ayında Tarkan'ın konserinde tanıştığı iddia edilmişti.
O dönem ne Mola ne de Şengün cephesinden bir açıklama gelmezken, Yaşar Çağlak ile çekilen son kare ilişkiyi doğrudan gözler önüne serdi.
EVLİLİĞİNİ BERTOLT BRECHT'İN ŞİİRİYLE ANLATMIŞTI
Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın 2018 yılında başlayan ilişkileri, 8 Mayıs 2023'te evlilikle taçlanmıştı. Yaklaşık iki yıl süren evliliklerini Haziran 2025'te tek celsede sonlandıran ikili, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini açıklamıştı.
Kısa süre önce konuk olduğu bir programda boşanma sürecine değinen Mola, aldatma iddialarını reddederek eski eşi için "Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrılığı Bertolt Brecht'in 'Madem İyisin' şiirindeki 'Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin' dizeleriyle özetleyen oyuncu, arkadaşlıklarını korumak adına evlilikten vazgeçtiklerini belirtmişti.