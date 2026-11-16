Nükhet Duru oğlunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu: "Bir gün seni koruduğunu görüyorsun"
Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, katıldığı televizyon programında gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Masis'i anlattı. Annelik duygusundan söz ederken gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçının yıllar içinde değişen anne-oğul ilişkisine dair sözleri yürekleri ısıttı.
1970'li yıllardan bu yana Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Nükhet Duru, güçlü sesi, kendine özgü tarzı ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"Ben Sana Vurgunum", "Melankoli", "Sevda", "Mahmure" ve "Beni Benimle Bırak" gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan usta sanatçı, bu kez müzik kariyeriyle değil, annelik üzerine yaptığı duygusal açıklamalarla gündeme geldi.
Bir televizyon programına konuk olan Duru, 1987-1991 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Dikran Masis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Cem Masis hakkında konuştu.
"BİR GÜN ONUN SENİ KORUDUĞUNU GÖRÜYORSUN"
Oğlunun büyüme sürecini ve yıllar içinde değişen anne-oğul ilişkisini anlatan Nükhet Duru, duygularına hâkim olamadı. Ünlü sanatçı, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:
"Anne olarak onu dünyaya geldiğinde kucağına alıyorsun, büyümesini, küçücük ayakkabıların birden kapının arkasında kocaman bir ayakkabı haline gelmiş olmasını görüyorsun. Ve onu 'her şeyden koruyacağım' derken bir gün onun seni koruduğunu görüyorsun. Öyle güzel ki…"
"HER ÇOCUĞA ŞEFKAT GÖSTERMELİYİZ"
Kolay kolay ağlamadığını söyleyen Duru, annelik duygusunun kendisi için taşıdığı anlamı da paylaştı.
Duygusal anlar yaşayan sanatçı, "Bütün evlat sahibi olanlara bunu diliyorum, olmayanlara da bütün çocuk bizim aslında. Her çocuğa şefkat göstermeliyiz" sözleriyle dikkat çekti.
OĞLUNU YILLARCA GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ
Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Nükhet Duru, oğlu Cem Masis'i de uzun yıllar magazin dünyasının ilgisinden uzak tuttu. Kamuoyunda fazla görünmeyen Cem Masis, Mayıs 2024'te annesinin 70. yaş günü kutlamasını organize etmesiyle gündeme gelmişti.
Annesi için hazırladığı organizasyonla dikkat çeken Cem Masis, böylece uzun bir aranın ardından basının karşısına çıkmıştı.
"OĞLUMA HİÇ 'YANLIŞ YAPIYORSUN' DEMEDİM"
Nükhet Duru, daha önce yaptığı açıklamalarda da oğluyla arasındaki özel bağdan söz etmişti. Çocuk yetiştirirken benimsediği yaklaşımı anlatan sanatçı, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" ifadelerini kullanmıştı.
Duru, oğlunun kendi deneyimleriyle hayatı öğrenmesine fırsat tanıdığını dile getirmişti.
"ÜÇÜNÜ DE HİÇ AYIRMADIM"
Ünlü sanatçı, geçmişte yaptığı bir başka açıklamada ise eski eşi Dikran Masis'in önceki ilişkisinden olan Marc ve Alexandra ile kurduğu güçlü aile bağını anlatmıştı. Cem'in yanı sıra Marc ve Alexandra'yı da kendi çocukları gibi sevdiğini belirten Duru, şu sözleri kullanmıştı:
"Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hâlâ çok iyi anlaşıyorum."
Bileğindeki dövmeyi de gösteren sanatçı, dövmesinde çocukların baş harflerinin bulunduğunu açıklamıştı.
"ONLARI HİÇ AYIRMADIM, ÜÇÜNÜ DE ÇOK SEVDİM"
Çocuklar arasında hiçbir zaman ayrım yapmadığını vurgulayan Nükhet Duru, aralarındaki bağın yıllar geçtikçe daha da güçlendiğini anlatmıştı.
"Allah eksikliklerini göstermesin. Onları hiç ayırmadım, üçünü de çok sevdim. İlk aşkım tabii ki ağabeydi. İlk önce oğlumuzla tanıştım, sonra kızımızla tanıştım. Aslında baba beni öyle tavladı. Kavga da etsek barışmanın yollarını arıyordum."
"ŞİMDİ KOCAMAN OLDULAR, BANA DA ARKADAŞLAR"
Çocukların artık büyüdüğünü ve kendisine arkadaş olduklarını söyleyen Duru, aile içindeki ilişkilerini de esprili bir dille anlatmıştı:
"Şimdi kocaman oldular, bana da arkadaşlar. Hatta Cem haytalık yaptığında 'Ne yapıyorsun sen Nükhet'e?' diye müdahale ediyorlar."