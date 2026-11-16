Duygusal anlar yaşayan sanatçı, "Bütün evlat sahibi olanlara bunu diliyorum, olmayanlara da bütün çocuk bizim aslında. Her çocuğa şefkat göstermeliyiz" sözleriyle dikkat çekti.

Kolay kolay ağlamadığını söyleyen Duru, annelik duygusunun kendisi için taşıdığı anlamı da paylaştı.

Annesi için hazırladığı organizasyonla dikkat çeken Cem Masis, böylece uzun bir aranın ardından basının karşısına çıkmıştı.

Nükhet Duru, daha önce yaptığı açıklamalarda da oğluyla arasındaki özel bağdan söz etmişti. Çocuk yetiştirirken benimsediği yaklaşımı anlatan sanatçı, "Oğluma hiç 'yanlış yapıyorsun' demedim. O da hata yapa yapa doğruyu buldu" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜÇÜNÜ DE HİÇ AYIRMADIM"

Ünlü sanatçı, geçmişte yaptığı bir başka açıklamada ise eski eşi Dikran Masis'in önceki ilişkisinden olan Marc ve Alexandra ile kurduğu güçlü aile bağını anlatmıştı. Cem'in yanı sıra Marc ve Alexandra'yı da kendi çocukları gibi sevdiğini belirten Duru, şu sözleri kullanmıştı:

"Ben Cem'in babasıyla evlendiğimde iki yavru daha vardı. Onları canım kadar sevdim, hatta bugün hâlâ çok iyi anlaşıyorum."

Bileğindeki dövmeyi de gösteren sanatçı, dövmesinde çocukların baş harflerinin bulunduğunu açıklamıştı.