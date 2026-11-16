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Okan Buruk'tan 120 milyon TL'lik villa yatırımı iddiası! Galatasaray'ın yıldızlarıyla komşu oldu

İstanbul'un ünlü isimler ve yıldız futbolcular tarafından tercih edilen bölgelerinden Göktürk, bu kez Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un villa yatırımı iddiasıyla gündeme geldi. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kuytu Köşe'de kaleme aldığı yazısında Buruk'un yaklaşık 120 milyon TL'ye villa satın alarak Göktürk'e taşındığını öne sürdü. Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerine yakınlığıyla dikkat çeken bölge, sarı-kırmızılı camianın da gözde adresleri arasında gösteriliyor.

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Okan Buruk'tan 120 milyon TL'lik villa yatırımı iddiası! Galatasaray'ın yıldızlarıyla komşu oldu

İstanbul'un lüks konutları, villa projeleri ve doğayla iç içe yaşam alanlarıyla dikkat çeken Göktürk, magazin dünyasında bir kez daha gündeme geldi.

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın Kuytu Köşe'de paylaştığı bilgilere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da rotasını Göktürk'e çevirdi.

Özcan, yıllık 4 milyon euro kazandığı konuşulan başarılı teknik adamın bölgede yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın alarak yeni evine taşındığını öne sürdü.

Okan Buruk'un Göktürk'te yaklaşık 120 milyon liralık villa satın aldığı iddia edildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Okan Buruk'un Göktürk'te yaklaşık 120 milyon liralık villa satın aldığı iddia edildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GALATASARAY'IN YILDIZLARI DA GÖKTÜRK'Ü TERCİH EDİYOR

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasıyla birlikte çevredeki yerleşim bölgeleri futbolcular açısından da önem kazandı.

Ufuk Özcan'ın aktardığına göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi sarı-kırmızılı futbolcuların ardından Okan Buruk'un da Göktürk'ü tercih ettiği konuşuluyor.

Kemerburgaz tesislerine ulaşım kolaylığı sağlayan Göktürk, hem müstakil yaşam seçenekleri hem de şehir merkezine alternatif konumuyla dikkat çekiyor.

Göktürk, Kemerburgaz tesislerine yakın olduğu için tercih ediliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Göktürk, Kemerburgaz tesislerine yakın olduğu için tercih ediliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

OKAN BURUK'UN YENİ ADRESİ TESİSLERE YAKIN

Yaklaşık 120 milyon TL'lik villa satın aldığı öne sürülen Buruk'un yeni adres seçiminde Kemerburgaz tesislerine yakınlığın etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Ünlülerin ve futbol dünyasından isimlerin tercihleriyle gündeme gelen Göktürk, böylece sarı-kırmızılı camiayla daha fazla anılmaya başladı.

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