İstanbul'un lüks konutları, villa projeleri ve doğayla iç içe yaşam alanlarıyla dikkat çeken Göktürk, magazin dünyasında bir kez daha gündeme geldi. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın Kuytu Köşe'de paylaştığı bilgilere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da rotasını Göktürk'e çevirdi. Özcan, yıllık 4 milyon euro kazandığı konuşulan başarılı teknik adamın bölgede yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın alarak yeni evine taşındığını öne sürdü.

Okan Buruk'un Göktürk'te yaklaşık 120 milyon liralık villa satın aldığı iddia edildi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) GALATASARAY'IN YILDIZLARI DA GÖKTÜRK'Ü TERCİH EDİYOR Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasıyla birlikte çevredeki yerleşim bölgeleri futbolcular açısından da önem kazandı. Ufuk Özcan'ın aktardığına göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi sarı-kırmızılı futbolcuların ardından Okan Buruk'un da Göktürk'ü tercih ettiği konuşuluyor. Kemerburgaz tesislerine ulaşım kolaylığı sağlayan Göktürk, hem müstakil yaşam seçenekleri hem de şehir merkezine alternatif konumuyla dikkat çekiyor.