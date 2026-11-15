Galatasaraylı Batrakov'un eşi Irina'dan İstanbul itirafı: "Evimiz parasız otele döndü"
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, İstanbul'daki yeni hayatlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye taşındıktan sonra evlerinin adeta ücretsiz bir otele dönüştüğünü söyleyen Irina, arkadaşlarına yaptıkları İstanbul turlarını ve Türk misafirperverliğine duydukları hayranlığı anlattı.
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, İstanbul'daki yeni hayatlarına kısa sürede uyum sağladı.
Türkiye'ye taşındıktan sonra evlerinin adeta ücretsiz bir otele dönüştüğünü söyleyen Irina, arkadaşlarına yaptıkları İstanbul turlarını ve Türk misafirperverliğine duydukları hayranlığı anlattı.
Günaydın'dan Merve Yurtyapan 15 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden.
Taraftarın büyük sevgisini kazanan Aleksey için tribünlerde Rusça marş bile yapıldı. Kısa sürede taraftarla bu kadar yakın bir bağ kurmaktan çok mutlu olan futbolcu, yaz aylarında eski futbolcu ve sunucu Irina Podshibyakina ile hayatını birleştirmişti.
"STADA YAKIN BİR EV BULDUK"
İstanbul'a hemen alışan Irina, Türkiye'ye yerleştikten sonra değişen hayatlarını anlattı:
"İstanbul'a gelince önce bir süre otelde kalıp ev aradık. Aleksey'in takım arkadaşlarının yönlendirmesiyle stada yakın bir ev bulduk. Köpeklerimiz olduğu için müstakil bir ev baktık. Hatta ilk baktığımız evlerden birine yerleştik. Şehir merkezine biraz uzağız ama bu da bizim için çok sorun değil"
"EVİMİZ PARASIZ BİR OTELE DÖNDÜ"
Türkiye'yi görmek isteyen arkadaşlarının akın akın İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sunucu, "İstanbul'a taşındıktan sonra evimiz parasız bir otele döndü. Arkadaşlarımızın hepsi buraya gelip görmek istiyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yakınlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz" diye konuştu.
Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, Türk misafirperverliğini de benimsedi. Rus çift, arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlayıp İstanbul turu düzenliyor.
"HERKESİ GALATA'YA GÖTÜRÜYORUZ"
Irina, "Arkadaşlarımız gelince onları gezdiriyoruz. Herkesi Galata'ya götürüyoruz. Galata Kulesi çok güzel. Oradaki sokakları da çok seviyorum. Kalabalık ama yaşayan bir yer. Yorulduğunuz zaman yemek yiyip kahve içip etrafa bakabiliyorsunuz. Genelde herkese balık dürüm yediriyorum. Ben de çok sevdim. Ortaköy'e gidip turluyoruz. Tarihi ve doğal güzellikleri arkadaşlarımızla birlikte keşfediyoruz" diyerek rotalarını da anlattı.
Aleksey Batrakov ve Irina Podshibyakina, samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Türkiye'yi çok seven ve taraftarla da sıcak bir iletişim kuran çiftin, ülkemizde çok uzun yıllar mutlulukla yaşamalarını diliyorum.
BATRAKOV YAZILI GS FORMASI YAPTIRIP İMZALIYOR
Aleksey Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, arkadaşlarına Galatasaray'ı da anlatmayı ihmal etmiyor. Ünlü futbolcu, yakınlarına Batrakov yazılı GS forması yaptırıp imzalıyor.
"İNSANLARIN NAZİK VE MİSAFİRPERVERLİĞİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Oynadığı takımın maçlarını izletiyor. Çiftin Ksenia adlı arkadaşları, "İstanbul'da arkadaşlarımla buluştum. Sıcak sözler, samimiyet ile karşılandım. İnsanların nazik ve misafirperverliği beni çok mutlu etti. Aleksey bana özel forma hazırlattı. Onların her maçta goller atıp başarılı olmalarını diliyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.