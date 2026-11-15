"EVİMİZ PARASIZ BİR OTELE DÖNDÜ"

Türkiye'yi görmek isteyen arkadaşlarının akın akın İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sunucu, "İstanbul'a taşındıktan sonra evimiz parasız bir otele döndü. Arkadaşlarımızın hepsi buraya gelip görmek istiyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yakınlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, Türk misafirperverliğini de benimsedi. Rus çift, arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlayıp İstanbul turu düzenliyor.