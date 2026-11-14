Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır’dı! İpek Tenolcay'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay, yapımın kadrosunu ilk duyduğunda yaşadığı heyecanı yıllar sonra paylaştı. Dizide figüran olarak bile yer almaya razı olduğunu itiraf eden oyuncu, Kurtlar Vadisi'nin hayatının akışını tamamen değiştirdiğini söyledi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterine hayat veren İpek Tenolcay, katıldığı bir programda hem kariyer yolculuğunu hem de diziye dahil olma sürecini samimi bir şekilde anlattı.
Geçmişte Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okurken bu mesleği yapmak istemediğini fark ederek turizme yönelen İpek Tenolcay, kamera karşısına geçişinin tamamen bir tesadüf olduğunu belirtti.
1990 yılında bir arkadaşına destek olmak amacıyla katıldığı güzellik yarışmasında "Yüz Güzeli" seçilmesiyle sektöre adım atan ünlü oyuncu, yaklaşık altı yıl mankenlik ve sunuculuk yaptıktan sonra 1996'da Şehnaz Tango ile oyunculuğa başladı.
Örümcek, Ada Masalı ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Tenolcay, kariyerinin en büyük kırılma noktası Kurtlar Vadisi oldu.
"ARKADAN GEÇEN BİRİ OLMAYA BİLE RAZIYDIM"
Cemre ile TBT adlı YouTube programına konuk olan oyuncu, Kurtlar Vadisi kadrosuna dahil olduğu dönemi şu sözlerle özetledi:
"O diziyle hayatımın akışı değişti. Kadroyu ilk duyduğumda arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıydım dedim."
YILLAR GEÇSE DE "NESRİN HANIM" OLARAK ANILIYOR
Dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin sevgisinin hiç azalmadığını söyleyen İpek Tenolcay, sokakta hala kendi adıyla değil karakteriyle karşılandığını belirtti.
Ünlü oyuncu, "Bana hala 'Hoş geldiniz Nesrin Hanım' diyorlar" diyerek izleyicinin bu kalıcı sevgisinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.