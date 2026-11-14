Örümcek, Ada Masalı ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Tenolcay, kariyerinin en büyük kırılma noktası Kurtlar Vadisi oldu.

"ARKADAN GEÇEN BİRİ OLMAYA BİLE RAZIYDIM" Cemre ile TBT adlı YouTube programına konuk olan oyuncu, Kurtlar Vadisi kadrosuna dahil olduğu dönemi şu sözlerle özetledi: "O diziyle hayatımın akışı değişti. Kadroyu ilk duyduğumda arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıydım dedim."