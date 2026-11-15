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Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, doğum gününde büyüdüğü Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde anıldı. Usta sanatçının çocukluk arkadaşları, şöhret öncesi yıllarına ve mahalle sakinlerine yaptığı unutulmaz iyiliklere dair anılarını paylaştı. Anlatılan Müslüm Gürses detayı ise dikkat çekti.

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Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar

Arabesk müziğe damga vuran eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, 15 Kasım'daki doğum gününde memleketi Adana'da anıldı.

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Tayfur'la ilgili unutamadıkları anılarını anlattı.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-2

MAHALLEYLE BAĞINI HİÇBİR ZAMAN KOPARMADI

Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvehanede ise ruhuna dualar okundu.

Ferdi Tayfur'u çocukluğundan beri tanıyan Kasım Eroğlu, usta sanatçının şöhrete kavuşmasına rağmen büyüdüğü mahalleyle bağını hiçbir zaman koparmadığını söyledi.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-3

"BİZİMLE İLETİŞİMİNİ KOPARMADI"

Tayfur'un sık sık mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu."

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-4

"MAHALLEMİZİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GURURUYDU"

Bayramlarda ve özel günlerde mahalle sakinlerini unutmadığını anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yâd ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı."

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-5

"DUT AĞACININ ALTINDA BİRLİKTE KAHVALTI YAPARDIK"

Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarında aynı ahşap yapıda, karşılıklı odalarda yaşadıklarını anlatan Zerrin Avcı'nın sözleri ise usta sanatçının şöhret öncesindeki yaşamına ışık tuttu.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-6

Tayfur'la birlikte büyüdüklerini belirten Avcı, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik." dedi.

O dönem henüz 14-15 yaşlarında olduğunu söyleyen Avcı, Tayfur'un ailesiyle çok yakın olduklarını anlattı.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-7

"ZENGİN OLUNCA BİR PİKAP DOLUSU KOYUN GETİRDİ"

Çocukluk yıllarında maddi imkânsızlıklar yaşadıklarını anlatan Zerrin Avcı, Ferdi Tayfur'un ünlendikten sonra da mahalle sakinlerini unutmadığını söyledi.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-8

Avcı, "Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı." dedi.

Avcı'nın anlattıkları, usta sanatçının şöhrete kavuşmasının ardından da doğup büyüdüğü mahalleye gösterdiği vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-9

MÜSLÜM GÜRSES DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathanenin sahibi Mehmet Kartopal da sanatçının gençlik yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-10

Tayfur'un şarkılarında sözünü ettiği kahvehanenin burası olduğunu belirten Kartopal, arabesk müziğin bir başka efsane ismi Müslüm Gürses'in de aynı mekâna geldiğini anlattı.

Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar-11

Kartopal, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir, burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses de buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi." ifadelerini kullandı.

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