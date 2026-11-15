"Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yâd ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı."

Bayramlarda ve özel günlerde mahalle sakinlerini unutmadığını anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarında aynı ahşap yapıda, karşılıklı odalarda yaşadıklarını anlatan Zerrin Avcı'nın sözleri ise usta sanatçının şöhret öncesindeki yaşamına ışık tuttu.

Tayfur'la birlikte büyüdüklerini belirten Avcı, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik." dedi.

O dönem henüz 14-15 yaşlarında olduğunu söyleyen Avcı, Tayfur'un ailesiyle çok yakın olduklarını anlattı.