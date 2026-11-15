Ferdi Tayfur doğum gününde unutulmadı! Çocukluk arkadaşından yıllar sonra gelen anılar
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, doğum gününde büyüdüğü Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde anıldı. Usta sanatçının çocukluk arkadaşları, şöhret öncesi yıllarına ve mahalle sakinlerine yaptığı unutulmaz iyiliklere dair anılarını paylaştı. Anlatılan Müslüm Gürses detayı ise dikkat çekti.
Arabesk müziğe damga vuran eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, 15 Kasım'daki doğum gününde memleketi Adana'da anıldı.
2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Tayfur'la ilgili unutamadıkları anılarını anlattı.
MAHALLEYLE BAĞINI HİÇBİR ZAMAN KOPARMADI
Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvehanede ise ruhuna dualar okundu.
Ferdi Tayfur'u çocukluğundan beri tanıyan Kasım Eroğlu, usta sanatçının şöhrete kavuşmasına rağmen büyüdüğü mahalleyle bağını hiçbir zaman koparmadığını söyledi.
"BİZİMLE İLETİŞİMİNİ KOPARMADI"
Tayfur'un sık sık mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu."
"MAHALLEMİZİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GURURUYDU"
Bayramlarda ve özel günlerde mahalle sakinlerini unutmadığını anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yâd ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı."
"DUT AĞACININ ALTINDA BİRLİKTE KAHVALTI YAPARDIK"
Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarında aynı ahşap yapıda, karşılıklı odalarda yaşadıklarını anlatan Zerrin Avcı'nın sözleri ise usta sanatçının şöhret öncesindeki yaşamına ışık tuttu.
Tayfur'la birlikte büyüdüklerini belirten Avcı, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik." dedi.
O dönem henüz 14-15 yaşlarında olduğunu söyleyen Avcı, Tayfur'un ailesiyle çok yakın olduklarını anlattı.
"ZENGİN OLUNCA BİR PİKAP DOLUSU KOYUN GETİRDİ"
Çocukluk yıllarında maddi imkânsızlıklar yaşadıklarını anlatan Zerrin Avcı, Ferdi Tayfur'un ünlendikten sonra da mahalle sakinlerini unutmadığını söyledi.
Avcı, "Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı." dedi.
Avcı'nın anlattıkları, usta sanatçının şöhrete kavuşmasının ardından da doğup büyüdüğü mahalleye gösterdiği vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.
MÜSLÜM GÜRSES DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathanenin sahibi Mehmet Kartopal da sanatçının gençlik yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tayfur'un şarkılarında sözünü ettiği kahvehanenin burası olduğunu belirten Kartopal, arabesk müziğin bir başka efsane ismi Müslüm Gürses'in de aynı mekâna geldiğini anlattı.
Kartopal, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir, burada otururdu. Rahmetli Müslüm Gürses de buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi." ifadelerini kullandı.