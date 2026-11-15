Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğrafların ardından bazı kullanıcılar, Yaman'ın solaryumun dozunu kaçırmış olabileceğini öne sürdü. Oyuncunun görünümündeki değişimin solaryumdan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı ise bilinmiyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU Can Yaman'ın yeni görüntüsü sosyal medyada esprili yorumları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bronzluğunu abartılı bulurken, yapılan benzetmeler dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Umarım yanına yaklaşanlar yanık kokusu almıyordur. Fırından taze çıkmış gibi" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise "Can Yaman acaba zeytinyağıyla kolayı karıştırıp güneşe mi yatmış, o bronzluk başka türlü nasıl açıklanabilir ki?" ifadelerini kullandı. Oyuncunun son hali için "Solaryumu fazla kaçırmış" ve "Gerçekten o mu? Çok değişmiş" yorumları da yapıldı.