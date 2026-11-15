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Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi

Kariyerini yurt dışında sürdüren Can Yaman, yeni dizisinin Madrid'deki tanıtımında bambaşka görünümüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun ten rengindeki belirgin değişim sosyal medyada gündem olurken, fotoğraflarına yapılan yorumlar ve benzetmeler şaşkınlık yarattı.

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Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi

Türkiye'deki projelerinin ardından kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, uluslararası yapımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Son olarak başrolünde yer aldığı İspanyol yapımı "El laberinto de las mariposas" dizisiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, projenin Madrid'de düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Can Yaman bronzluğuyla gündeme oturdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Can Yaman bronzluğuyla gündeme oturdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

TEN RENGİNDEKİ BELİRGİN DEĞİŞİM

Siyah deri ceketi ve siyah pantolonuyla objektiflere poz veren Yaman, galadaki tarzıyla dikkat çekti.

Ancak gecenin en çok konuşulan ayrıntısı kıyafetleri değil, ten rengindeki belirgin değişim oldu.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-3

BRONZLUĞUN DOZUNU MU KAÇIRDI?

Galadan paylaşılan fotoğraflarda Can Yaman'ın önceki görüntülerine kıyasla oldukça bronz olduğu görüldü. Ünlü oyuncunun koyulaşan ten rengi sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-4

Kısa sürede çok sayıda yorum alan fotoğrafların ardından bazı kullanıcılar, Yaman'ın solaryumun dozunu kaçırmış olabileceğini öne sürdü. Oyuncunun görünümündeki değişimin solaryumdan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı ise bilinmiyor.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-5

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Can Yaman'ın yeni görüntüsü sosyal medyada esprili yorumları da beraberinde getirdi.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-6

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bronzluğunu abartılı bulurken, yapılan benzetmeler dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Umarım yanına yaklaşanlar yanık kokusu almıyordur. Fırından taze çıkmış gibi" yorumunu yaptı.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-7

Bir başka kullanıcı ise "Can Yaman acaba zeytinyağıyla kolayı karıştırıp güneşe mi yatmış, o bronzluk başka türlü nasıl açıklanabilir ki?" ifadelerini kullandı. Oyuncunun son hali için "Solaryumu fazla kaçırmış" ve "Gerçekten o mu? Çok değişmiş" yorumları da yapıldı.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-8

HİNDİSTANLI FENOMENE BENZETİLDİ

Can Yaman'ın galadaki görünümü, sosyal medyada ilginç bir benzetmeyi de gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncuyu Hindistan'ın en yakışıklı erkeği seçildiği yönündeki haberlerle tanınan Suraj Chavan'a benzetti.

Can Yaman bronzluğun dozunu mu kaçırdı? Dünyaca ünlü Hint yakışıklısına benzetildi-9

İki ismin görüntüleri üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada konuşulurken, Yaman'ın bronzluğu yeni projesinin önüne geçti.

Ünlü oyuncudan ten rengindeki değişime ve sosyal medyada yapılan yorumlara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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