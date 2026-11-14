Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Yüsra Geyik, yakaladıkları reyting başarısından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Yüsra Geyik, ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal Cankaya karakterini canlandırıyor.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Yüsra Geyik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana yakaladığı izlenme oranlarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul dizisinin setinden çıkan oyuncu, oldukça yorgun olduğunu dile getirdi.

Geyik, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile göz dolduruyor.

Dizinin gidişatından ve izleyicinin ilgisinden duyduğu mutluluğu paylaşan Geyik, "Çok yorgunum. Sekizden beri buradayım. Bugün işlerimi tamamlayayım diye geldim. Dün çok yorucu bir gündü, sette falan filan. Ama her şey yolunda, dizimiz çok iyi gidiyor ve reytinglerden de oldukça memnunuz" dedi.

'Altı Üstü İstanbul' her pazartesi saat 20.00'de atv'de. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Geyik, ardından gazetecilere teşekkür ederek oradan ayrıldı.