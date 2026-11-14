Yorgun hali dikkat çekti! Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Yüsra Geyik reyting mutluluğunu paylaştı
Altı Üstü İstanbul dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, Bebek'te görüntülendi. Yoğun tempodan duyduğu yorgunluğu dile getiren başarılı oyuncu, dizinin gidişatından ve reyting sonuçlarından çok memnun olduklarını söyledi.
Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Yüsra Geyik, yakaladıkları reyting başarısından oldukça memnun olduklarını söyledi.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Yüsra Geyik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana yakaladığı izlenme oranlarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul dizisinin setinden çıkan oyuncu, oldukça yorgun olduğunu dile getirdi.
Dizinin gidişatından ve izleyicinin ilgisinden duyduğu mutluluğu paylaşan Geyik, "Çok yorgunum. Sekizden beri buradayım. Bugün işlerimi tamamlayayım diye geldim. Dün çok yorucu bir gündü, sette falan filan. Ama her şey yolunda, dizimiz çok iyi gidiyor ve reytinglerden de oldukça memnunuz" dedi.
Geyik, ardından gazetecilere teşekkür ederek oradan ayrıldı.