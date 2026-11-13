Güller ve Günahlar dizisinde Serhat Tecer karakterine hayat veren Murat Yıldırım, bu kez oyunculuğuyla değil sergilediği dikkatli müdahaleyle gündeme geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Sete girmek üzere olduğu düşünülen ünlü oyuncunun elinde kahve bardağıyla yürüdüğü sırada yaşadığı o anlar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.