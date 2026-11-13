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Murat Yıldırım'ın refleksi olası bir faciayı önledi! Yolda yürürken fark edip kadını son anda böyle kurtardı

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, yolda yürüdüğü sırada otomobil nedeniyle tehlike yaşayan bir kadını son anda kurtardı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde ünlü oyuncunun hızlı refleksi dikkat çekti.

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Murat Yıldırım'ın refleksi olası bir faciayı önledi! Yolda yürürken fark edip kadını son anda böyle kurtardı

Güller ve Günahlar dizisinde Serhat Tecer karakterine hayat veren Murat Yıldırım, bu kez oyunculuğuyla değil sergilediği dikkatli müdahaleyle gündeme geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sete girmek üzere olduğu düşünülen ünlü oyuncunun elinde kahve bardağıyla yürüdüğü sırada yaşadığı o anlar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Murat Yıldırım'ın refleksi olası bir faciayı önledi! Yolda yürürken fark edip kadını son anda böyle kurtardı-3

ELİNDEKİ KAHVEYLE KADINI KENARA ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Murat Yıldırım, elinde kahve bardağıyla araçtan inerken bir kadının otomobil nedeniyle riskli bir noktada bulunduğunu fark etti.

Murat Yıldırım'ın refleksi olası bir faciayı önledi! Yolda yürürken fark edip kadını son anda böyle kurtardı-4

Durumu görür görmez hızlı bir refleks gösteren ünlü oyuncu, kadının kolundan tutarak onu yolun tehlikeli kısmından uzaklaştırdı.

Murat Yıldırım'ın refleksi olası bir faciayı önledi! Yolda yürürken fark edip kadını son anda böyle kurtardı-5

İZLEYENLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Görüntülerde çevrede bulunan kişilerin de aynı anda harekete geçtiği görüldü. Yaşanan anların kaydedildiği videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Murat Yıldırım'ın tanımadığı bir kadını tehlikeden uzaklaştırmak için gösterdiği bu müdahale, görüntüleri izleyenlerin takdirini topladı.

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