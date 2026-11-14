Toplam 750 bin lira harcamıştı! Estetiklerine bir yenisini ekleyen Survivor Nagihan'ın son hali
Survivor 2026 sezonunda ikincilik elde eden Nagihan Karadere, estetik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce geçirdiği işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını duyuran ünlü isim, son olarak boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı oldu. Bandajları çözülen ve dikişleri alınan Karadere'nin son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki hırslı mücadelesiyle hafızalara kazınan ve sezonu ikinci olarak tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrasında magazin gündeminden düşmüyor.
Parkurların yanı sıra estetik operasyonlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü isim, geçirdiği son ameliyatın ardından sosyal medyada paylaştığı yeni görüntüsüyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce yaptırdığı estetik işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklayan 42 yaşındaki Nagihan Karadere, güzellik uğruna masaya yatılacak operasyonlara bir yenisini daha eklmişti. Ünlü isim, son olarak boyun germe ve alt yüz germe operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.
Operasyonun ardından yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan Karadere, "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım" ifadelerini kullanarak iddialı konuşmuştu.
BANDAJLAR ÇÖZÜLDÜ, SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Ameliyatın üzerinden geçen sürecin ardından bandajları açılan ve dikişleri alınan Nagihan Karadere, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü yarışmacının yüzündeki belirgin değişim ve geçirdiği dönüşüm kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Karadere'nin son hali takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Ünlü ismin son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Karadere'nin son halini beğenirken bazıları eski halinin daha güzel olduğunu savundu.