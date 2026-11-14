Daha önce yaptırdığı estetik işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklayan 42 yaşındaki Nagihan Karadere, güzellik uğruna masaya yatılacak operasyonlara bir yenisini daha eklmişti. Ünlü isim, son olarak boyun germe ve alt yüz germe operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

Operasyonun ardından yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan Karadere, "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım" ifadelerini kullanarak iddialı konuşmuştu.