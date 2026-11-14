Londra'daki mutlu günlerin ardından Türkiye'ye dönüş yaptığı andaki hüzünlü tablosunu vlogger diliyle aktaran Altuğ, "Zormuş onları bırakıp gelmesi" diyerek evlatlarından ayrı kalan milyonlarca anne ve babanın hislerine tercüman oldu.

İrem Kutluay, İbrahim Kutluay, Ömer Kutluay ve Demet Şener.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki University of Exeter'a gönderen, oğlu Ömer Kutluay'ın ise İspanya'nın Real Madrid takımının altyapısında forma giymesi nedeniyle çocuklarından ayrı kalma psikolojisini yakından bilen Şener, Altuğ'un paylaşımına şu yorumu yaptı:

"İzlerken ağladım. Aynısını defalarca yaşadım hâlâ da yaşıyorum. Onlarsız olmak çok zor; tek tesellim sağlıklı olmaları ve oldukları yerde mutlu olmaları. Allah onları korusun, hep güzelliklerini görelim inşallah."