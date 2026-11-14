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İki ünlü isim aynı kaderi paylaşıyor! Pınar Altuğ'un hüznüne Demet Şener'den yürek ısıtan yorum

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Demet Şener ve Pınar Altuğ, bu kez sosyal medyada dile getirdikleri evlat hasretiyle gündeme geldi. Kızı Su Atacan'ı Londra'ya yerleştiren Pınar Altuğ'un havalimanındaki gözyaşlı veda anlarına, bir süredir çocuklarından ayrı olan Demet Şener'den anlamlı bir destek geldi.

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İki ünlü isim aynı kaderi paylaşıyor! Pınar Altuğ'un hüznüne Demet Şener'den yürek ısıtan yorum

Magazin dünyasının tanınan isimleri Pınar Altuğ ve Demet Şener, annelik duygularını sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

Su Atacan, lise mezuniyetinin ardından üniversite eğitimi için Eylül 2026'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.Su Atacan, lise mezuniyetinin ardından üniversite eğitimi için Eylül 2026'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Su Atacan, lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi için Eylül 2026'da Londra'ya yerleşti.

Pınar Altuğ.Pınar Altuğ.

Geçtiğimiz günlerde kızını Londra'da ziyaret eden Altuğ, hazırlık sürecinden anne-kız kavuşmasına ve Türkiye'ye dönüş anlarına kadar yaşadıklarını bir vlog ile takipçileriyle paylaştı.

İki ünlü isim aynı kaderi paylaşıyor! Pınar Altuğ'un hüznüne Demet Şener'den yürek ısıtan yorum-4

Londra'daki mutlu günlerin ardından Türkiye'ye dönüş yaptığı andaki hüzünlü tablosunu vlogger diliyle aktaran Altuğ, "Zormuş onları bırakıp gelmesi" diyerek evlatlarından ayrı kalan milyonlarca anne ve babanın hislerine tercüman oldu.

Demet Şener.Demet Şener.

DEMET ŞENER'DEN YÜREK ISITAN YORUM

Pınar Altuğ'un yoğun evlat özlemi dolu paylaşımlarına, çocuklarını uzun süredir yurt dışında okutan Demet Şener'den anlamlı bir destek mesajı geldi.

İrem Kutluay, İbrahim Kutluay, Ömer Kutluay ve Demet Şener.İrem Kutluay, İbrahim Kutluay, Ömer Kutluay ve Demet Şener.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki University of Exeter'a gönderen, oğlu Ömer Kutluay'ın ise İspanya'nın Real Madrid takımının altyapısında forma giymesi nedeniyle çocuklarından ayrı kalma psikolojisini yakından bilen Şener, Altuğ'un paylaşımına şu yorumu yaptı:

"İzlerken ağladım. Aynısını defalarca yaşadım hâlâ da yaşıyorum. Onlarsız olmak çok zor; tek tesellim sağlıklı olmaları ve oldukları yerde mutlu olmaları. Allah onları korusun, hep güzelliklerini görelim inşallah."

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İki ünlü ismin yaşadığı bu samimi anne dayanışması, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek takipçilerinden da destek topladı.

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