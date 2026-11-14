2000'li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu! 42 yaşındaki Avril Lavigne anne oldu
2000'li yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Avril Lavigne, 42 yaşında ilk kez anne olma sevinci yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren sanatçı, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
"Complicated" ve "Sk8er Boi" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan 42 yaşındaki Avril Lavigne, annelik heyecanını sosyal medya hesabından ilan etti. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Pop-punk müziğin unutulmaz isimlerinden Lavigne, bebeğiyle ilgili fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Kız bebek dünyaya getiren sanatçı, paylaşımına "Bizim minik prensesimiz geldi" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, kızının ismini ve doğum tarihini ise henüz açıklamadı.
BEBEĞİN BABASI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Lavigne'in anne olduğunu duyurmasının ardından gözler ünlü şarkıcının özel hayatına çevrildi. TMZ'ye konuşan kaynaklar, bebeğin babasının ünlü biri olmadığını ve göz önünde yaşamayı tercih etmediğini öne sürdü.
Aynı kaynaklara göre Lavigne, birkaç yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
NE OLMUŞTU?
Avril Lavigne, geçmişte müzik dünyasından isimlerle evlilikler yapmıştı. Ünlü şarkıcı, daha önce Sum 41 grubunun solisti Deryck Whibley ve Nickelback grubunun solisti Chad Kroeger ile nikah masasına oturmuştu.