"Complicated" ve "Sk8er Boi" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan 42 yaşındaki Avril Lavigne, annelik heyecanını sosyal medya hesabından ilan etti. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Pop-punk müziğin unutulmaz isimlerinden Lavigne, bebeğiyle ilgili fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Kız bebek dünyaya getiren sanatçı, paylaşımına "Bizim minik prensesimiz geldi" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, kızının ismini ve doğum tarihini ise henüz açıklamadı.