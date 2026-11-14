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Gamze Özçelik’ten acil destek çağrısı: “Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz”

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bölgedeki insani krize kayıtsız kalmayan Gamze Özçelik, şiddetli yağışların ardından sel felaketiyle sarsılan Gazze için yeni bir yardım seferberliği başlattı. 70 binden fazla çadırın sular altında kaldığı bölgedeki aileler için acil destek çağrısında bulunan Özçelik, zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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Gamze Özçelik’ten acil destek çağrısı: “Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz”

Savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce aileyi daha da zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Yaşanan sel felaketinin ardından yeniden kolları sıvayan Gamze Özçelik, özellikle soğuk hava koşullarıyla baş başa kalan çocuklar ve yaşlılar için yardım çalışmalarını hızlandırdı.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

70 BİNDEN FAZLA ÇADIR SULAR ALTINDA KALDI

70 binden fazla çadır sular altında kalırken, özellikle çocuklar ve yaşlılar soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 70 binden fazla çadırın sular altında kaldığı bölgede, özellikle ıslak zeminlerde uyumak zorunda kalan çocukların durumu dikkat çekiyor. Umuda Koşanlar Derneği, bu olumsuz şartları hafifletmek adına sahadaki ihtiyaç listesini belirleyerek sevkiyatlarını sürdürüyor.

Gamze Özçelik’ten acil destek çağrısı: “Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz”-3

Dernek tarafından bölgedeki ailelere ulaştırılan temel yardım malzemeleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Çadır ve branda
  • Battaniye, sünger yatak ve yastık
  • Çocuklar ve yetişkinler için kışlık kıyafet

Gamze Özçelik’ten acil destek çağrısı: “Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz”-4

GAMZE ÖZÇELİK'TEN ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Bölgedeki zorlu şartlara karşı duyarlılık çağrısını yineleyen Gamze Özçelik, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için destek beklediklerini ifade etti.

Özçelik yaptığı açıklamada, "Gazze'de zaman kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Desteğinizle daha fazla insana ulaşalım, soğukta ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yanında olalım" ifadelerini kullandı.

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