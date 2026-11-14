Savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce aileyi daha da zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Yaşanan sel felaketinin ardından yeniden kolları sıvayan Gamze Özçelik, özellikle soğuk hava koşullarıyla baş başa kalan çocuklar ve yaşlılar için yardım çalışmalarını hızlandırdı.